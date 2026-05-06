ペップ・グアルディオラ監督がいるマンチェスター・シティは、メッシ獲得の有力候補とされていた。しかしバルトメウ会長は、シティが主導しているという可能性を即座に否定した。彼は、移籍資金が国家レベルの財源から出ていると示唆し、獲得クラブの正体をさらに謎めかせた。

資金はすでに動き出しており、その脅威は切実だと強調した。 「あるアラブ諸国からヨーロッパの口座へ資金が送金されていた」と主張した。出所をさらに問われると、バルトメウは明言を避けた。「今は重要ではない。古い話だ。イングランドには、国営クラブでも、そんな巨額を捻出できるクラブはほとんどない」