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元バルセロナ会長によると、リオネル・メッシには移籍金4億ユーロという史上最高額のオファーが準備されていた。ただし「マンチェスター・シティではなかった」という。では、その正体は何クラブだったのか？
バルトメウによる衝撃的な暴露
カデナ・セルとのインタビューで、バルトメウ氏は会長在任中の混乱期を語った。2017年、ネイマールがパリ・サンジェルマンへ移籍した後、クラブは別のスター引き抜きを警戒していた。バルトメウ氏は、カンプ・ノウ首脳陣が、メッシをスペインから引き抜くため4億ユーロの資金を用意した計画を知った経緯を説明した。
同氏は、その噂が最初に浮上した経緯を次のように説明した。「ネイマールの退団から数週間後、あるクラブがメッシの契約解除金4億ユーロ（約3億4600万ポンド／4億7000万ドル）を用意しているという噂が流れ始めた」 この額はネイマール移籍時の約2倍に当たり、欧州サッカーの勢力図を一変させる規模だった。
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謎の資金と中東とのつながり
ペップ・グアルディオラ監督がいるマンチェスター・シティは、メッシ獲得の有力候補とされていた。しかしバルトメウ会長は、シティが主導しているという可能性を即座に否定した。彼は、移籍資金が国家レベルの財源から出ていると示唆し、獲得クラブの正体をさらに謎めかせた。
資金はすでに動き出しており、その脅威は切実だと強調した。 「あるアラブ諸国からヨーロッパの口座へ資金が送金されていた」と主張した。出所をさらに問われると、バルトメウは明言を避けた。「今は重要ではない。古い話だ。イングランドには、国営クラブでも、そんな巨額を捻出できるクラブはほとんどない」
謎の求婚者の正体
バルトメウのコメントは、4000万ユーロを払えるクラブはどこかという議論を呼んだ。彼は「その時点で交渉を主導していたのはマンチェスターの青のチームではない」と明言。それでも多くの人は、シティ・フットボール・グループだけがその資金力を持つと見ていた。
「4億ユーロを払う用意のあるクラブが1つあった。名前は言えないが、シティではない」と断言した。これにより、チェルシーやPSG、中東のクラブが候補に挙げられたが、バルサ歴代最高選手を巡る騒動で幹部を冷や汗させたクラブの正体については、前会長は口を閉じたままだった。
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カンプ・ノウでのメッシの将来を確保する
8度のバロンドール受賞者を失う危機に直面したバルセロナは、即座に行動した。バルトメウは、クラブ内部の動揺と、メッシが当面カタルーニャに残るよう契約を見直した経緯を語った。その結果、スポーツ史上屈指の巨額契約が誕生し、ライバルクラブが同等の条件を提示するのはほぼ不可能になった。
バルトメウは「我々はメッシと父親と話し合い、移籍金条項の引き上げを決めた」と説明した。 当時4億ユーロだった違約金を7億ユーロに引き上げ、さらに年俸と補償金も増額した。この措置で他クラブの獲得競争は終了したが、巨額な財政負担が2021年のメッシ退団の一因となった。