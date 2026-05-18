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元バルセロナの名手が、レヴァンドフスキにレックサム移籍を勧めた。後任にはケインが浮上している。
レヴァンドフスキは今後の去就について熟考している
レヴァンドフスキはスペインでのタイトル多数のキャリアに幕を閉じようとしており、次の移籍先への憶測が高まっている。37歳のフォワードはトップレベルでのプレーが限定的になる可能性に言及し、身体的負担の少ない下位リーグへの移籍も「選択肢の一つ」と明かした。 もうすぐ38歳だが体調は良いので、その選択肢も検討している。プレーを続けながら人生を楽しむ時期が来た可能性も考えなければならない。その選択肢が浮上するかもしれないし、私はそれを否定していない」
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PlayUKのインタビューで、メンディエタはベテランFWが北ウェールズのレックサムへ移籍すべきだと語った。「レヴァンドフスキはレベルを下げることも辞さないと言っていた。引退後に俳優になりたいなら、レックサムが最適だ」と元バルサの選手は語った。 「彼は次のステップを探している。もしサッカーを続けたいなら、選択肢はある。ただ、リーグのレベルやカテゴリーについてはよく分からないね」
ただし、イングランドの下部リーグが楽な道ではないとも警告した。「このレベルの選手が必ず成功するとは限らない。特にチャンピオンシップやスペインのセグンダ・ディビシオンは厳しい。だが、彼の質と能力ならまだ何かをもたらせる。選択肢は多いだろうから、どうなるか見てみよう。エキサイティングなことになるだろう」
ケイン、カンプ・ノウ移籍の噂
バルセロナ退団が確定したポーランド人FWの後任は誰になるのか。スペインで最大の話題だ。メンディエタは、バイエルン・ミュンヘンのエース、ケインを推奨する。ケインは2023年、アリアンツ・アレーナでレヴァンドフスキの後継者として加入した。 「ハリー・ケインがバルセロナやラ・リーガでプレーする姿を見てみたい。彼は素晴らしい選手なのにタイトルに恵まれていない。なぜダメなのだろう？ロベルト・レヴァンドフスキが加入した時、誰も彼がバルサに来るとは思っていなかったが、来たではないか」とメンディエタは語った。
また、彼は移籍の可能性について「現在のバルサは2、3年前より財政状態が良く、再建と競争力も高い。すでにラ・リーガを2度制している」と説明した。 「ビッグネームを引きつけると思う。彼らは他のクラブより低い報酬でもバルセロナを選ぶだろう。優勝の可能性が高いからだよ」
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伝説の選手に贈る感動の別れ
レアル・ベティス戦でホーム最終戦を終えたレヴァンドフスキは、退団をファンに告げた。観客が名前をコールする中、彼は涙をこらえきれなかった。4年間で119得点を挙げ、クラブの歴史に名を刻んだストライカーにふさわしい幕切れだった。
背番号9は最後の挨拶で、クラブへの思いを語った。「今日は感慨深く、辛い日です。バルセロナに来たとき、このクラブの大きさは分かっていましたが、皆さんのサポートは信じられないほど素晴らしいものでした。ここに来てすぐに、自分の家のように感じられました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは、決して忘れません。 チームメイト、コーチ、クラブの皆に感謝しています。バルサでプレーできたことを誇りに思います。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつも私の心にあります。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ。」