バルセロナ退団が確定したポーランド人FWの後任は誰になるのか。スペインで最大の話題だ。メンディエタは、バイエルン・ミュンヘンのエース、ケインを推奨する。ケインは2023年、アリアンツ・アレーナでレヴァンドフスキの後継者として加入した。 「ハリー・ケインがバルセロナやラ・リーガでプレーする姿を見てみたい。彼は素晴らしい選手なのにタイトルに恵まれていない。なぜダメなのだろう？ロベルト・レヴァンドフスキが加入した時、誰も彼がバルサに来るとは思っていなかったが、来たではないか」とメンディエタは語った。

また、彼は移籍の可能性について「現在のバルサは2、3年前より財政状態が良く、再建と競争力も高い。すでにラ・リーガを2度制している」と説明した。 「ビッグネームを引きつけると思う。彼らは他のクラブより低い報酬でもバルセロナを選ぶだろう。優勝の可能性が高いからだよ」







