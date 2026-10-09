AFP
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元バルセロナのアンス・ファティ、負傷離脱を経てトゥールーズ戦でモナコ復帰へ接近
ファティ、モナコでの復帰が間近に
『 Mundo Deportivo』によると、この23歳のFWは、公式な2026-27シーズン初出場の舞台として土曜日にホームで行われるトゥールーズ戦を見据えている。プレシーズン中に負ったふくらはぎの筋肉の張りを受け、メディカルスタッフは慎重な対応を取り、復帰はインターナショナルブレイク明けまで遅れることになった。現在、試合メンバー入りできるかどうかは、再発のリスクがまったくない状態で復帰できるようにするため、コーチングスタッフによる最終的な許可が下りるかにかかっている。
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ピサとの親善試合で見えた好材料
コンディションに関する前向きな兆候が最初に見られたのは10月3日で、モナコはピサとの親善試合に同選手が出場したことを確認した。元バルセロナFWは先発し、フォラリン・バログンのPKとミカ・ビエレスのゴールで2-0と勝利した試合で前半45分間プレーした。この実戦復帰により、数週間にわたる個別リハビリを経た同選手の回復が順調に進んでいることが明確に示された。
ルイス、スペインのスター選手に関する期待値を管理へ
『Nice-Matin』が伝えたコメントの中で、その実戦復帰について振り返ったフィリペ・ルイスは、ファティがペナルティーエリア付近でボールを受けるたびに危険を生み出す力を称賛した。ただ、ブラジル人指揮官は、攻撃のスペースを適切に生かすためには、FWがボールを持っていない時の動きをなお磨く必要があると指摘した。この慎重な姿勢は、バログン、南野拓実、モハメド・サリスにも、安全に鋭さを取り戻させるために個別調整されたトレーニングメニューが課されていることとも一致している。
- PRESSE SPORTS
カタルーニャを離れて新たなスタートへ
モナコは2026年夏、昨季に全公式戦30試合で12ゴールを記録したことを受け、彼のローン移籍を完全移籍へ切り替えた。ラ・マシアから台頭した時期に示した計り知れない才能を真に開花させるためには、繰り返してきたコンディション面の問題を乗り越え続けることが依然として重要である。厳しい日程が待ち受ける中、ルイスの下で定期的に出場時間を確保することが、その復活を確かなものにする上で極めて重要となる。
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