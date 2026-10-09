元バルセロナのアンス・ファティ、負傷離脱を経てトゥールーズ戦でモナコ復帰へ接近

モナコは2026年夏、昨季に全公式戦30試合で12ゴールを記録したことを受け、彼のローン移籍を完全移籍へ切り替えた。ラ・マシアから台頭した時期に示した計り知れない才能を真に開花させるためには、繰り返してきたコンディション面の問題を乗り越え続けることが依然として重要である。厳しい日程が待ち受ける中、ルイスの下で定期的に出場時間を確保することが、その復活を確かなものにする上で極めて重要となる。