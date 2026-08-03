クラブの公式チャンネルを通じて語ったアラジベゴビッチは、ユベントスの一員としてお披露目されたことへの誇りを口にした。新たな居場所に足を踏み入れ、喜びを隠せなかった。

トリノの第一印象について振り返ったアラジベゴビッチは、次のように語った。「昨日、アリアンツ・スタジアムで素晴らしい感情を味わった。早く始めたくてたまらない。とても誇りに思っているし、このユニフォームを着ることは大きな名誉だ。すべてを捧げるつもりだ」

自身のプレースタイルについて問われると、ケルン生まれのウインガーは、自分を「ボールを持つのが好きな選手」だと説明し、シュート、ドリブル、チャンスメーク、そしてパスで攻撃を前進させることを好むと明かした。