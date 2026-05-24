2021年秋、ロベルト・レヴァンドフスキが2022年夏にFCBを去ることが明らかになった。ドイツの最多優勝クラブで2020年から2023年までスポーツディレクターを務めたサリハミジッチは、Sport1の番組『Doppelpass』で「我々は話し合い、次なる候補は誰かを考えざるを得なかった」と振り返った。
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元バイエルンCEOのハサン・サリハミジッチ氏によると、ハリー・ケイン 대신 다른 대형 스트라이커の獲得も検討されていたという。
ザイベナー・シュトラーセでサリハミジッチは「彼こそ最適だ。類まれな資質を持つ」と語った。レヴァンドフスキ（2022年にバルセロナへ移籍）の後継者を探していたバイエルンは、すぐにケインを最優先ターゲットとした。
しかし、当時ケインが所属していたトッテナムは「早くから扉を閉ざし、話し合う気はなかった」とサリハミジッチは続けた。結果的に2022年はケインの獲得ならず、代わりにリヴァプールからサディオ・マネを迎えた。しかしマネはチームに馴染めず、1年で退団した。
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バイエルンはハーランドの獲得も検討した。
ケインの代替候補として、バイエルンでは他の選手も検討された。パリ・サンジェルマンに所属していたキリアン・エムバペは「財政的に現実的ではなかった」とサリハミジッチは語り、FCBが早々に獲得を断念した。 「ハーランドも候補だった。トップクラスのストライカーという条件は満たしていた」と元バイエルン・ミュンヘン責任者は続けた。
バイエルンはハーランドの獲得を望んでいたが、彼は2022年夏、ボルシア・ドルトムントからマンチェスター・シティへ移籍した。
そこでバイエルンは2023年、ケイン獲得に全力を注いだ。サリハミジッチは「バイエルンには試合を勝たせる選手が必要だ。過去にはエルベルやレヴァンドフスキがおり、今はケインだ。費用は膨らむが、彼こそが最優先候補だった」と明かした。
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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約を延長するのか？
2023年4月、当時のバイエルン首脳陣はロンドンでケイン一家と面会し、「とても親切で有意義な話し合いができた」とサリハミジッチは明かした。しかし彼は5月末に解任され、最終交渉には関われなかった。
その後、後任者が交渉を引き継ぎ、ロンドンからケインを引き抜く難航した交渉を成立させた。巨額の移籍金は十分に回収できた。加入から3年間でケインは146得点を挙げ、チームをドイツ王者に導いている。
「彼にシュートコースが開けば、たいていゴールになる。彼はとにかく脅威だ。ここ数年、彼ほど高いレベルで安定してプレーするフォワードはヨーロッパにいない。だからこそ、彼はバロンドール候補だ」とサリハミジッチは32歳のケインを絶賛した。
ケインの契約は2027年までだが、クラブは延長を強く希望。本人も家族もミュンヘン生活に満足と報じられている。 ただ、土曜のDFBポカール決勝（シュトゥットガルト戦、3－0）でハットトリックを達成した直後、ケインは新契約へのサインがバイエルンにとって当然のことではないと強調した。「キャリアのこの段階では、契約から最大限のものを引き出したい。これは、私が選手として結ぶ最後の契約の一つになるだろう」と語った。
FCバイエルンにおけるハリー・ケインの記録
ゲーム
147
ゴール
146
アシスト
33
タイトル
ドイツリーグ2回（2025年、2026年）、DFBカップ1回（2026年）、ドイツ・スーパーカップ1回（2025年）