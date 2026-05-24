2023年4月、当時のバイエルン首脳陣はロンドンでケイン一家と面会し、「とても親切で有意義な話し合いができた」とサリハミジッチは明かした。しかし彼は5月末に解任され、最終交渉には関われなかった。

その後、後任者が交渉を引き継ぎ、ロンドンからケインを引き抜く難航した交渉を成立させた。巨額の移籍金は十分に回収できた。加入から3年間でケインは146得点を挙げ、チームをドイツ王者に導いている。

「彼にシュートコースが開けば、たいていゴールになる。彼はとにかく脅威だ。ここ数年、彼ほど高いレベルで安定してプレーするフォワードはヨーロッパにいない。だからこそ、彼はバロンドール候補だ」とサリハミジッチは32歳のケインを絶賛した。

ケインの契約は2027年までだが、クラブは延長を強く希望。本人も家族もミュンヘン生活に満足と報じられている。 ただ、土曜のDFBポカール決勝（シュトゥットガルト戦、3－0）でハットトリックを達成した直後、ケインは新契約へのサインがバイエルンにとって当然のことではないと強調した。「キャリアのこの段階では、契約から最大限のものを引き出したい。これは、私が選手として結ぶ最後の契約の一つになるだろう」と語った。