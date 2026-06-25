元バイエルンのGKヤン・ゾマー、インテル・ミラノ退団間近。予想外の移籍を検討か。

ソマーはすでに現地を訪問し、加入への意思を示した。37歳の彼は20回優勝したクラブでプレーしたいと表明。

クラブ幹部は、まだ数少ないハードルがあるものの前向きだ。ブルッヘは1年契約を提示したが、ゾマーは2年を希望している。

現在インテルのソマーは6月30日に契約満了のため、移籍金なしで加入できる。ブルッヘでは今春引退したミニョレの後継者と見込む。