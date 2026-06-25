移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、元スイス代表GKはベルギーの強豪FCブルッヘへの移籍を検討している。
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元バイエルンのGKヤン・ゾマー、インテル・ミラノ退団間近。予想外の移籍を検討か。
ソマーはすでに現地を訪問し、加入への意思を示した。37歳の彼は20回優勝したクラブでプレーしたいと表明。
クラブ幹部は、まだ数少ないハードルがあるものの前向きだ。ブルッヘは1年契約を提示したが、ゾマーは2年を希望している。
現在インテルのソマーは6月30日に契約満了のため、移籍金なしで加入できる。ブルッヘでは今春引退したミニョレの後継者と見込む。
ゾンマーは半年間、FCバイエルンと契約していた。
ゾンマーはFCバーゼルのユース出身で、2014年にボルシア・メンヒェングラートバッハへ移籍し、9年間正GKとして活躍した。
負傷したマヌエル・ノイアーの代役としてバイエルン・ミュンヘンへ移籍したが、在籍は半シーズンに終わった。
2023年にはインテル・ミラノに移籍し、正GKとして定着。直近3シーズンで定位置を確保したが、最近は批判も増えつつある。
インテルは契約延長を望むが、内部ではホセップ・マルティネスの控えと位置づけている。このため、ゾンマーは移籍を検討している。