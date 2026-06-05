元ニューカッスルのFWアラン・サン＝マクシマンがリーグ・アンに短期復帰した後、MLSクラブでウィルフリード・ザハの後任として契約した。

サン＝マクシマンは間もなく新天地へ。2023年に2300万ポンドでセント・ジェームズ・パークを去ってからの流浪の時期が終わろうとしている。同選手は124試合で13得点をマークしていた。

アル・アハリ、フェネルバフチェ（ジョゼ・モウリーニョ監督の下でのレンタル）、クラブ・アメリカを経て、2026年2月にレンヌと短期契約を結んだ。

フランス復帰後の半シーズンでは13試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。クラブはクープ・ド・フランス制覇とリーグ2位入りを果たした。