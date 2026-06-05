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Adhe Makayasa

翻訳者：

元ニューカッスルのFWアラン・サン＝マクシマンがリーグ・アンに短期復帰した後、MLSクラブでウィルフリード・ザハの後任として契約した。

移籍情報
MLS
アランサンマクシミン
ランス
リーグ・アン
ニューカッスル
プレミアリーグ
シャーロットFC

元ニューカッスル・ユナイテッドのウイング、アラン・サン＝マクシマンがリーグ・アンで短期間プレーした後、メジャーリーグサッカー（MLS）のシャーロットFCへの移籍で合意した。このフランス人アタッカーは指定選手（DP）としてノースカロライナ州へ移籍し、母国フランス・レンヌでの成功的な復帰戦を早期に終えることになった。

  • フランスのウイング選手がアメリカ移籍を決めた。

    『レキップ』紙によると、サン＝マクシマンはレンヌでの短いフランス復帰に区切りをつけ、メジャーリーグサッカー（MLS）のシャーロットへ移籍する。29歳のフォワードは、まもなく始まる移籍市場で新天地へ加入することで合意した。

    来季残留を望んだレンズの引き止めを振り切り、高年俸に魅力を感じたようだ。

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    ザハの退団で指名枠が空いた

    サン＝マクシマンが注目を集めながらアメリカへ。プレミアリーグで人気だった彼は、ノースカロライナで「指定選手（DP）」枠に入り、サラリーキャップを回避する。

    この枠は、ベテランFWウィルフリード・ザハがシャーロットから完全移籍した直後に空いた。クラブは即座に、攻撃の柱としてこの多才なフランス人アタッカーを獲得した。

  • ジャーニーマン、フランスで調子を回復

    サン＝マクシマンは間もなく新天地へ。2023年に2300万ポンドでセント・ジェームズ・パークを去ってからの流浪の時期が終わろうとしている。同選手は124試合で13得点をマークしていた。

    アル・アハリ、フェネルバフチェ（ジョゼ・モウリーニョ監督の下でのレンタル）、クラブ・アメリカを経て、2026年2月にレンヌと短期契約を結んだ。

    フランス復帰後の半シーズンでは13試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。クラブはクープ・ド・フランス制覇とリーグ2位入りを果たした。

  • Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    オフシーズン中に大物選手が加入

    新加入FWの加入は興味深いタイミングだ。MLSはワールドカップ準備で中断中。シャーロットは15試合で21ポイントを獲得し、イースタン6位。首位ナッシュビルとは12ポイント差。

    サン＝マクシマンは中断期間中にチームに合流し、7月22日のリーグ再開初戦でホームデビューを飾る予定だ。相手は地域ライバルのアトランタ・ユナイテッドである。