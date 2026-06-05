AFP
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元ニューカッスルのFWアラン・サン＝マクシマンがリーグ・アンに短期復帰した後、MLSクラブでウィルフリード・ザハの後任として契約した。
フランスのウイング選手がアメリカ移籍を決めた。
『レキップ』紙によると、サン＝マクシマンはレンヌでの短いフランス復帰に区切りをつけ、メジャーリーグサッカー（MLS）のシャーロットへ移籍する。29歳のフォワードは、まもなく始まる移籍市場で新天地へ加入することで合意した。
来季残留を望んだレンズの引き止めを振り切り、高年俸に魅力を感じたようだ。
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ザハの退団で指名枠が空いた
サン＝マクシマンが注目を集めながらアメリカへ。プレミアリーグで人気だった彼は、ノースカロライナで「指定選手（DP）」枠に入り、サラリーキャップを回避する。
この枠は、ベテランFWウィルフリード・ザハがシャーロットから完全移籍した直後に空いた。クラブは即座に、攻撃の柱としてこの多才なフランス人アタッカーを獲得した。
ジャーニーマン、フランスで調子を回復
サン＝マクシマンは間もなく新天地へ。2023年に2300万ポンドでセント・ジェームズ・パークを去ってからの流浪の時期が終わろうとしている。同選手は124試合で13得点をマークしていた。
アル・アハリ、フェネルバフチェ（ジョゼ・モウリーニョ監督の下でのレンタル）、クラブ・アメリカを経て、2026年2月にレンヌと短期契約を結んだ。
フランス復帰後の半シーズンでは13試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。クラブはクープ・ド・フランス制覇とリーグ2位入りを果たした。
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オフシーズン中に大物選手が加入
新加入FWの加入は興味深いタイミングだ。MLSはワールドカップ準備で中断中。シャーロットは15試合で21ポイントを獲得し、イースタン6位。首位ナッシュビルとは12ポイント差。
サン＝マクシマンは中断期間中にチームに合流し、7月22日のリーグ再開初戦でホームデビューを飾る予定だ。相手は地域ライバルのアトランタ・ユナイテッドである。