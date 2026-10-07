Getty Images Sport
翻訳者：
元トッテナム・ホットスパーDFラモン・ベガ、FIFA会長選でジャンニ・インファンティーノへの挑戦を表明
ベガが立候補を表明
『ESPN』によると、ベガが来年の選挙を前に、インファンティーノに対抗するキャンペーンを打ち出した初の個人として名乗りを上げた。スイス代表として23試合に出場し、セルティックやワトフォードでもプレーしたベガは、現役引退後は主に金融分野で活動してきた。
水曜日に11ページの文書を通じて立候補を表明したベガは、次のように述べた。「私が立ち上がるのは、自分の人生がこの競技に奉仕するための準備をしてくれたからだ。私は謙虚さ、決意、そして深い責任感を持って、世界のフットボールファミリーの前に立っている。フットボールは会長や連盟、あるいは管理者のものではない。フットボールは、いかなる地位、いかなる個人、いかなる組織よりも大きな存在だ」
- Getty Images Sport
インファンティーノに高まる圧力
インファンティーノ会長は現在、物議を醸した民間投資計画の頓挫を受け、UEFAから強い圧力にさらされている。その計画はFIFAの商業事業およびイベント運営の少数株式売却を目指したものだったが、これにより同会長と欧州サッカー界の指導者たちとの関係は大きく損なわれた。
UEFAはインファンティーノ会長の辞任を望んでいることを隠しておらず、信頼に足る対抗候補を積極的に探している。ベガはこの空気を利用し、次のように付け加えた。「現体制はサッカー界の士気をくじいてきた。弱いガバナンスはFIFAの信頼性を傷つけ、世界のサッカーファミリー全体の信頼を損なってきた。この対立の激化を止めなければならない」
抜本的な改革を求める声
ベガ氏はこれまで2015年、2019年、2022年にも会長選への出馬を模索したが、少なくとも5つの加盟連盟から必要な支持を確保できなかった。今回、投票用紙に名を連ねるには、11月18日までにその条件を満たさなければならない。
自身の選挙戦の緊急性を強調し、ベガ氏は「フットボールは救急救命室にあり、生命維持装置につながれている。これ以上待つことはできない。FIFAには新たな方向性と抜本的な改革が必要だ。私たちはフットボール・ファミリーを再び一つにし、信頼を回復し、安定をもたらし、FIFAのガバナンスを近代化しなければならない。そのために必要なのは断固たる変革であり、表面的な調整ではない」と述べた。
- Getty Images Sport
FIFAの次は何か
ベガは11月の期限までに、加盟5連盟から必要な推薦を確保するため時間との戦いに直面している。一方、UEFAは戦略を協議するため、木曜日にベルリンでサミットを開催する。3月のFIFA総会を前に会長職を巡る争いが激化する中、世界のサッカー界はその行方を注視することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。