元トッテナム・ホットスパーDFラモン・ベガ、FIFA会長選でジャンニ・インファンティーノへの挑戦を表明

『ESPN』によると、ベガが来年の選挙を前に、インファンティーノに対抗するキャンペーンを打ち出した初の個人として名乗りを上げた。スイス代表として23試合に出場し、セルティックやワトフォードでもプレーしたベガは、現役引退後は主に金融分野で活動してきた。

水曜日に11ページの文書を通じて立候補を表明したベガは、次のように述べた。「私が立ち上がるのは、自分の人生がこの競技に奉仕するための準備をしてくれたからだ。私は謙虚さ、決意、そして深い責任感を持って、世界のフットボールファミリーの前に立っている。フットボールは会長や連盟、あるいは管理者のものではない。フットボールは、いかなる地位、いかなる個人、いかなる組織よりも大きな存在だ」