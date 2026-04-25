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Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーが新天地へ。最初の任務でアンフィールドを訪れた。

アンジェ・ポステコグルー
チャンピオンズ リーグ
トッテナム
プレミアリーグ
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
リヴァプール

元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルー氏（60）がUEFAの要職に就き、サッカー界に復帰した。初任務でアンフィールドを訪れ、リヴァプールがPSGに敗れてチャンピオンズリーグから敗退した試合を分析。ガレス・サウスゲート氏やオーレ・グンナー・ソルスクヤール氏と共につく精鋭戦術パネルでの初レポートでは、アルネ・スロット監督率いるリヴァプールの戦術的苦戦を独自の視点で解剖した。

  • ポステコグルーがUEFAの舞台に復帰

    ポステコグルーはUEFAテクニカル・オブザーバーに任命され、サッカー界に正式復帰した。2025年後半から監督業を離れていた元トッテナム、ノッティンガム・フォレスト指揮官は、UEFAの戦術分析業務に携わる。

    2026年1月に職務を開始し、サウスゲート、マルティネス、ソルシャールらとともに名門戦術家のパネルに加わった。ベンチから役員席へ移っても、チャンピオンズリーグなど最高峰の舞台に関わり続ける。

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  • Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプールのミッドフィールドの要に対する戦術的な称賛

    ポステコグルーは、幼少期から熱烈なサポーターだったクラブの本拠地アンフィールドへ、初の重要任務で帰還した。その任務は、リヴァプール対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を詳細に分析することだった。試合は0-2でリヴァプールの敗北に終わったが、彼の技術レポートでは守備面でいくつかの明るい材料が指摘された。

    彼はレポートでこう指摘した。「リヴァプールは『フォーメーションを維持しつつ、プレスが掛かったらゾーンの中でマンマークに切り替える』という守備を採用していた。 ただし、マン・マークと聞くと多くの人が「全員が特定の選手をマークする」と解釈する。しかしこの戦術では、リヴァプールはエリア内の選手をマークしていたに過ぎない。」

  • アンフィールド復帰がファンの間で話題を呼んでいる

    ポステコグルー氏がスタンドに現れると、リヴァプール支持者の間でSNSが瞬時に沸いた。同氏がクラブに親しみを持つこと、またアーネ・スロット監督が圧力下にあることから、一部ファンは訪問の目的を推測した。しかしUEFAは、今回の視察は業務上のもので、2025-26シーズン技術報告書のためだと説明した。

    60歳のポステコグルー氏がまとめる報告書は、2025-26シーズンのUEFA公式技術レビューに活用される。欧州のトップチームがノックアウトステージで組織をどう適応させているかのデータや知見が、欧州中の監督に共有される予定だ。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    ポステコグルー、2025-26シーズンの最終任務を分析担当として視野に入れる

    チャンピオンズリーグが準決勝に進み、ポステコグルーはシーズン総括のため欧州の他の会場へ派遣される見込みだ。UEFAテクニカルオブザーバーとしての彼の活動は、現場と学術を結びつける架け橋とされている。リヴァプールは、ポステコグルーが分析するこの大会へ戻るため、トップ4入りを目指す。

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