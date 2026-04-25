元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーが新天地へ。最初の任務でアンフィールドを訪れた。

ポステコグルーは、幼少期から熱烈なサポーターだったクラブの本拠地アンフィールドへ、初の重要任務で帰還した。その任務は、リヴァプール対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を詳細に分析することだった。試合は0-2でリヴァプールの敗北に終わったが、彼の技術レポートでは守備面でいくつかの明るい材料が指摘された。

彼はレポートでこう指摘した。「リヴァプールは『フォーメーションを維持しつつ、プレスが掛かったらゾーンの中でマンマークに切り替える』という守備を採用していた。 ただし、マン・マークと聞くと多くの人が「全員が特定の選手をマークする」と解釈する。しかしこの戦術では、リヴァプールはエリア内の選手をマークしていたに過ぎない。」