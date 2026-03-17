元トッテナムの有望選手が、所属クラブの許可を得ずに「バラー・リーグUK」に出場。クラブ側は激怒し、声明を発表した

ナショナルリーグ所属の同クラブは、月曜日の夜、サック・ハッサンが「バラー・リーグUK」に出場している姿が確認され、不意を突かれた。トッテナム・ホットスパーのアカデミーで育成されたこの24歳の選手は、YouTubeスターのKSIが率いるプライムFCの一員として出場し、N5 FCに7対3で勝利した。

この出場は瞬く間にネット上で話題となり、数百万回の再生回数を記録する一方で、ウィールドストーンのクラブ関係者を呆然とさせた。契約選手である同選手が、注目度の高い少人数制の大会に参加している写真がソーシャルメディア上で拡散し始めたため、クラブは事態について公式に説明せざるを得なくなった。