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元トッテナムの有望選手が、所属クラブの許可を得ずに「バラー・リーグUK」に出場。クラブ側は激怒し、声明を発表した
ミッドフィルダーがネット上の炎上に巻き込まれる
ナショナルリーグ所属の同クラブは、月曜日の夜、サック・ハッサンが「バラー・リーグUK」に出場している姿が確認され、不意を突かれた。トッテナム・ホットスパーのアカデミーで育成されたこの24歳の選手は、YouTubeスターのKSIが率いるプライムFCの一員として出場し、N5 FCに7対3で勝利した。
この出場は瞬く間にネット上で話題となり、数百万回の再生回数を記録する一方で、ウィールドストーンのクラブ関係者を呆然とさせた。契約選手である同選手が、注目度の高い少人数制の大会に参加している写真がソーシャルメディア上で拡散し始めたため、クラブは事態について公式に説明せざるを得なくなった。
クラブは説明を求めている
ウィールドストーンは、X（旧Twitter）に投稿した公式声明で、遠慮のない表現を用いた。この声明は現在、250万回以上のインプレッションを記録している。同クラブは、公式リーグ戦以外の試合では負傷のリスクが極めて高いこの大会へのハッサン選手の参加について、一切の協議が行われていなかったことを明らかにした。
「ウィールドストーンFCと契約を結んでいるサック・ハッサンが、今晩の『バラー・リーグ』に出場したことを把握しています」とクラブは述べた。「サックの出場許可についてクラブに打診があったわけではなく、また彼の出場についても事前に通知を受けていませんでした。今後、バラー・リーグおよび選手本人に対して直接確認を行う予定です。」
元トッテナム選手が処分を受ける可能性
ハッサンは今シーズン、ストーンズの中盤において不可欠な存在であり、夏にハッシュタグ・ユナイテッドから移籍して以来、27試合に出場している。彼の技術力はノンリーグ界隈で高く評価されているだけに、外部のトーナメントに出場するという彼の決断は、所属クラブにとってなおさら不可解なものとなっている。
ソマリア代表のこの選手はプライムFCで得点を挙げたものの、グロブナー・ベールでの彼の将来は今や危うい状況にある。このミッドフィルダーは以前、ジョン・テリー率いる「26ers」の一員としてバラー・リーグUKに出場した経験があるが、今回の無断出場により調査が開始され、罰金や出場停止処分につながる可能性がある。
- Getty Images Sport
「バラー・リーグ」とは何ですか？
「バラー・リーグ」は、テンポの速い少人数制のサッカー大会であり、著名なインフルエンサーや元プロ選手を起用することで大きな注目を集めている。選手にとっては知名度を高める場となる一方で、公認のリーグ戦以外で選手が負傷することを懸念するプロやセミプロのクラブとの間で、しばしば対立が生じている。
ソマリア代表として10試合に出場し2得点を挙げているハッサンは、非リーグ界隈でも著名な存在だ。彼の許可なく行われた「バラー・リーグUK」への出場が、出場停止処分につながるかどうかは、まだ不明である。
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