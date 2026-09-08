今夏フェイエノールトから加入した上田綺世は、エンバペの絶妙なクロスにゴール前で頭で合わせ、2試合連続となる自身2点目を記録した。だが、ベティスはパブロ・フォルナルスの鋭いクロスにマルク・バルトラがダイビングヘッドで素早く同点に追いつく。それでもリールは、ガエタン・ペランのCKからアレクサンドロがヘディングを決め、再び勝ち越した。

バルトラは後半開始からわずか3分後、イスコのFKに頭でわずかに触れてベルケ・オゼルの横を抜き、再び試合を振り出しに戻した。その後、パロットが低い弾道のシュートをファーサイドへ突き刺し、逆転劇を完結させた。

この決勝点は、先月ベティスに加入して以降のパロットの好調ぶりを際立たせる一撃となった。元トッテナムの同選手は、金曜日のレアル・マドリー戦の勝利でも唯一のゴールを決めており、すでにその実力を示していた。