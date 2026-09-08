Getty Images Sport
翻訳者：
元トッテナムのスターがリールを驚かせる イーサン・エムバペはチャンピオンズリーグのスリラーで一発退場に
ベティス、勝利でチャンピオンズリーグ復帰に花を添える
ベティスは、チャンピオンズリーグの舞台への復帰戦で、アウェーのリール相手にスリリングな逆転勝利を収めた。かつてトッテナムに所属したFWパロットが決勝点を決め、スペインのクラブにとって見どころ満載の一夜を締めくくった。
リールは前半の大半を支配し、激しい点の取り合いとなった一戦で2度リードを奪った。しかし、後半開始後の気迫あふれるパフォーマンスと、フランスのホームチームに出た痛恨のレッドカードも追い風となり、スペイン勢が勝ち点3を手にした。
- AFP
パロット、レアル・ベティスで好調を維持
今夏フェイエノールトから加入した上田綺世は、エンバペの絶妙なクロスにゴール前で頭で合わせ、2試合連続となる自身2点目を記録した。だが、ベティスはパブロ・フォルナルスの鋭いクロスにマルク・バルトラがダイビングヘッドで素早く同点に追いつく。それでもリールは、ガエタン・ペランのCKからアレクサンドロがヘディングを決め、再び勝ち越した。
バルトラは後半開始からわずか3分後、イスコのFKに頭でわずかに触れてベルケ・オゼルの横を抜き、再び試合を振り出しに戻した。その後、パロットが低い弾道のシュートをファーサイドへ突き刺し、逆転劇を完結させた。
この決勝点は、先月ベティスに加入して以降のパロットの好調ぶりを際立たせる一撃となった。元トッテナムの同選手は、金曜日のレアル・マドリー戦の勝利でも唯一のゴールを決めており、すでにその実力を示していた。
エムバペの退場処分がリールの苦境に追い打ちをかける
リールにとっては、パロットの決勝点の直後から一気に苦しい展開となった。レアル・マドリーのスター、キリアン・エムバペの弟であるイーサン・エムバペが、ボールのない場面でナタンにひじ打ちをしたように見え、一発退場となった。
10人となってからも、フランス勢は試合終盤の同点弾を目指して激しく攻め立てた。相手守備をこじ開けようと、元アーセナルとチェルシーのFWオリヴィエ・ジルーら複数の攻撃的な選手を投入した。
しかし、ベティスの守備陣は終盤の猛攻にも耐え抜いた。スペイン勢は終盤のプレッシャーをしのぎ切り、フランスの地で記憶に残る欧州での勝利を手にした。
- Getty Images Sport
両チームは再び国内リーグ戦に焦点を移す
この粘り強くつかんだ勝利により、ベティスは欧州最高峰の大会復帰において序盤戦で重要な弾みを得た。スペインのクラブは今後、その好調を国内戦線にもつなげるべく、ラ・リーガでビジャレアルとのアウェー戦に臨む。
一方のリールは、この悔しい敗戦を早急に切り替えなければならない。フランスのクラブは次戦、リーグ・アンでトロワをホームに迎え、巻き返しを狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。