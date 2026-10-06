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元トッテナムのウレーリョ・ゴメス氏が「アマチュア」とヒューゴ・ソウザを酷評 ブラジル代表GK陣の刷新を要求
元GKが代表でのパフォーマンスを批判
元トッテナムのGKゴメスは、ソウザの説得力を欠くパフォーマンスを批判し、この守護神はフル代表レベルに達していないと主張した。27歳のコリンチャンスGKは、ブラジルの3試合の親善試合のうち最初の一戦で先発したが、オーストラリアの神童ネストリー・イランクンダに68分、カーブをかけたFKを決められた。それでも終了間際にラヤンが劇的なヘディング弾を決め、1-1の引き分けに持ち込んだものの、ソウザは2025年の日本戦でのデビュー黒星に続き、ブラジル代表でいまだ未勝利のままだ。
- Getty Images Sport
識者が目立つ戦術的欠陥を指摘
ブラジル代表の守備面の欠陥を分析した元PSVアイントホーフェンの主力は、セットプレーへの対応と、上がってくるクロスへのマークにおける根本的な問題点を指摘した。
ゴメスは、『ESPN Brasil』の取材で、GKの代表レベルとしての資質に公然と疑問を呈した。「私はウーゴ・ソウザにブラジル代表のポテンシャルがあるとは思わない。ゴールへ下がりながらの動きを見れば分かる……申し訳ないが、あれは正直に言ってアマチュア選手の動きだ」
さらにこう付け加えた。「［ウーゴは］ゴール前では非常に優れたGKだ。しかし、ボールに出るべき場面や、そのボールに向かう際のポジショニングを適切に取るべき場面で、ためらいが見える」
レジェンドが若手育成の優先を要求
オタビオとペドロ・モリスコを起用するローテーションを経て、アンチェロッティがゴールマウスに新世代を迎え入れる決断を下したことを支持しつつも、このベテランは指揮官に対し、適切な候補を後押しすべきだと訴えた。
クルゼイロ在籍時に数々の実績を残したゴメスは、古巣の有望株の方が長期的にははるかに高い資質を備えていると強調した。「そうだね、刷新は必要だが、ブラジル代表に入る力を持つ選手には忍耐強く向き合う必要がある。私が信じる第一候補は（GKとしての）オタビオだ」
- NurPhoto
アジアツアーは守備の安定性を試す場となる
アンチェロッティは来月、アジアで日本とシンガポールを相手に戦う厳しい連戦を前に、守備を早急に立て直さなければならない。今後の親善試合は、オーストラリアとの説得力を欠く2試合で計3失点を喫したブラジルにとって、守備の安定性を測る重要な試金石となる。来年に公式戦が再開される前に信頼できる控えを見つけようとする中、イタリア人指揮官はGKのポジションでもさらなるローテーションを行うことが避けられない見通しだ。
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