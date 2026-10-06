ブラジル代表の守備面の欠陥を分析した元PSVアイントホーフェンの主力は、セットプレーへの対応と、上がってくるクロスへのマークにおける根本的な問題点を指摘した。

ゴメスは、『ESPN Brasil』の取材で、GKの代表レベルとしての資質に公然と疑問を呈した。「私はウーゴ・ソウザにブラジル代表のポテンシャルがあるとは思わない。ゴールへ下がりながらの動きを見れば分かる……申し訳ないが、あれは正直に言ってアマチュア選手の動きだ」

さらにこう付け加えた。「［ウーゴは］ゴール前では非常に優れたGKだ。しかし、ボールに出るべき場面や、そのボールに向かう際のポジショニングを適切に取るべき場面で、ためらいが見える」