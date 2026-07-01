2026年W杯でグループステージ敗退したクラーク監督が辞任し、後任がタートン・アーミーを率いてユーロ2028へ進む道が開けた。

後任候補にはエバートンのデイヴィッド・モイーズ監督や、現ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が挙げられている。マルティネス氏は北米での大会終了後に退任すると見込まれている。

ただ、現時点でブックメーカーのオッズで最も低い（最も可能性が高い）のはポステコグルーだ。彼はグラスゴーで2年間5冠を達成しており、スコットランドのサッカーを熟知している。