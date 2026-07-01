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元トッテナムとノッティンガム・フォレスト監督のアンジェ・ポステコグルー氏がプレミアリーグに復帰するのは難しいとされている。元セルティック監督としてスコットランド代表監督の座と噂されているからだ。
クラーク監督の退任を受け、ポステコグルー氏がスコットランド代表監督の候補に浮上
2026年W杯でグループステージ敗退したクラーク監督が辞任し、後任がタートン・アーミーを率いてユーロ2028へ進む道が開けた。
後任候補にはエバートンのデイヴィッド・モイーズ監督や、現ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が挙げられている。マルティネス氏は北米での大会終了後に退任すると見込まれている。
ただ、現時点でブックメーカーのオッズで最も低い（最も可能性が高い）のはポステコグルーだ。彼はグラスゴーで2年間5冠を達成しており、スコットランドのサッカーを熟知している。
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トッテナムでタイトルを獲得した後、フォレストでは39日間勝ち星がなく解任された。
しかしその成功はイングランドでは再現できなかった。ヨーロッパリーグ制覇を果たしても、彼の率いるトッテナムはプレミアリーグで17位まで落ちた。フォレストでは39日間で8試合未勝利に終わり、状況はさらに悪化した。
指導者としての評価は完全に失われたわけではないが、プレミアリーグでの信頼は大きく傷ついた。60歳の彼が近い将来、同リーグで3度目のチャンスを得る可能性は低い。
ポステコグルーはプレミアリーグで再び監督に就くことができるのか？
セルティックで成果を挙げたポステコグルーでも、再び同じベンチに立つのは難しいかとの問いに、元セルティックFWカスカリーノは、最大10万ユーロが当たる「トニーベット」のワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーンを代表してGOALに語った。「プレミアリーグの監督職を得ることは難しい。 以前、私は[アンドニ]・イラオラがリヴァプールの監督になると思っていた。彼は十分にチャンスに値する実績を積んでいた。
難しいか？ はい、そうなるだろう。彼は「これが我々のプレーの仕方だ」「これが我々のやり方だ」と固執しているというだけで、時に不当な批判を受けていた。そして今、クラブの経営陣や上層部には、[ルーベン]・アモリムのように、プレーそのものを拒否する監督を嫌う人々が存在していると思う。
コーチングコースでは、守備、ブロック、カウンター、攻撃的パスなど、試合に勝つ方法は多岐にわたると教わる。にもかかわらず、アンジェには「一面的」というレッテルが貼られた。同じタイプの監督は他にもいる。
戦術に固執しすぎると、上層部は「我々はマニュアル通りに、あるいはチームに最適な戦術を見極めるために君に給料を払っている」と考える。
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ポステコグルー監督が、ワールドカップ後にスコットランド代表再建を担う可能性がある。
ポステコグルーの指導法は、トッテナムやノッティンガム・フォレストで「冒険的すぎる」「守備ラインが高すぎて守備が露呈する」と批判された。
彼がいつ、どこで監督に復帰するかは不明だが、クラブサッカーの要求に幻滅した彼は、スコットランド代表など国際舞台を選ぶ可能性もある。