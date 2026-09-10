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元チェルシーFW、カラバオカップでの活躍後にダニー・ウェルベックの驚異的な移籍を演出したシャビ・アロンソを称賛
チェルシーがカラバオ・カップのスリラーでリーズを撃破
チェルシーがスリリングなカラバオカップの一戦で、センセーショナルな逆転劇を演じてリーズを6-3で下した。スタンフォード・ブリッジで2点を先行され、アロンソ監督のチームは当初、序盤での痛恨の敗退が現実味を帯びていた。
しかし、後半の12分間にわたる激しい攻勢が試合の流れを完全にひっくり返した。コール・パーマーが3分間で2ゴールを決めて試合を振り出しに戻すと、その後にペドロ・ネトと夏の新戦力ウェルベックが得点を加えた。
その後、バレンティン・バルコとウェルベックの劇的なこの日2点目が決まり、チェルシーは最終的に4回戦進出を決めた。終盤の劇的な活躍により、リーズのドミニク・カルバート＝ルーウィンが75分に決めたゴールは、この日の試合では単なる慰めに終わった。
- AFP
ハッセルバインク、ウェルベック獲得の抜け目ない補強でアロンソを称賛
9ゴールが飛び出した劇的な勝利を受け、かつてチェルシーでプレーしたFWハッセルバインクは、ウェルベックを特に高く評価した。評論家として活動する同氏は、経験豊富なFWをウェストロンドンに連れてきたアロンソの判断が、極めて抜け目のないものだったと考えている。
チェルシーが前回のカラバオカップでルートン・タウンを下した一戦でも得点していたウェルベックは、早くもその価値を証明している。 『Sky Sports』でハッセルバインクは、この元イングランド代表が新天地にとって重要な戦力になると強調した。
「彼は多くをもたらしてくれる。間違いない！」と同氏は語った。「アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、ブライトンでも結果を残してきた。チェルシーでナンバーワンになれないことは本人も分かっているし、それを受け入れるだろう。
「ただ、ピッチ内外で他の選手たちに非常に多くのものを与えられる。ほかの選手たちに話しかけ、そうした形でも助けになるはずだ。それに、彼自身もゴールを決めたいし、フィニッシュに絡みたいと思っている。チェルシーにとって素晴らしい補強だ」
ベテランFWがチェルシーに重要なリーダーシップをもたらす
チェルシーの才能豊かだが全体的に経験の浅いスカッドは、ここ数シーズン、ベテランによるリーダーシップを明らかに欠いていた。アロンソはこの重要な不足をはっきりと認識し、実績あるプレミアリーグのFWを獲得する好機にすぐさま動いた。
ウェルベックは、好調のFWジョアン・ペドロの主にバックアップを務めると見られているが、その影響力は出場時間をはるかに超えるものになる。ハッセルバインクは、35歳のウェルベックが自分のスカッド内での立場を完璧に理解していると指摘した。
「彼はトップストライカーだが、その人柄、そしてピッチ外でグループにもたらすものの重要性は、実際にその中にいない限り本当の意味では理解されないだろう」とハッセルバインクは付け加えた。
「彼は素晴らしいプロフェッショナルだ。プレミアリーグでのキャリアを通じてそれは見てきたし、チェルシーでプレーしながら、さらに良くなっていくことを願っている」
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好調チェルシーにプレミアリーグ再開が待ち受ける
ウェルベックの印象的なカップ戦での途中出場は、攻撃陣のローテーションを管理するアロンソにとって、間違いなく多くの検討材料を与えるものとなった。このベテランは、指揮官に起用された際に試合の流れを変える能力があることを、今や決定的に示した。
チェルシーはこの見事なカップ戦勝利を弾みに、再び国内での戦いへと意識を戻すことになる。チェルシーは土曜日にプレミアリーグへ戻り、昇格組のハル・シティをホームに迎える。
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