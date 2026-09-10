チェルシーがスリリングなカラバオカップの一戦で、センセーショナルな逆転劇を演じてリーズを6-3で下した。スタンフォード・ブリッジで2点を先行され、アロンソ監督のチームは当初、序盤での痛恨の敗退が現実味を帯びていた。

しかし、後半の12分間にわたる激しい攻勢が試合の流れを完全にひっくり返した。コール・パーマーが3分間で2ゴールを決めて試合を振り出しに戻すと、その後にペドロ・ネトと夏の新戦力ウェルベックが得点を加えた。

その後、バレンティン・バルコとウェルベックの劇的なこの日2点目が決まり、チェルシーは最終的に4回戦進出を決めた。終盤の劇的な活躍により、リーズのドミニク・カルバート＝ルーウィンが75分に決めたゴールは、この日の試合では単なる慰めに終わった。