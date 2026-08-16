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元チェルシーFWミシー・バチュアイ、アイントラハト・フランクフルトで10試合に出場後、サウジ・プロリーグのクラブ加入へ
中東での新たな章
ミシー・バチュアイの流転のキャリアは、ベルギー人FWが欧州サッカーを離れ、潤沢な資金を誇るサウジ・プロリーグへ活躍の場を移そうとしていることで、新たな章を迎えようとしている。直近1年半をフランクフルトで過ごしたこのストライカーは、湾岸国家サウジアラビアのクラブ名未公表の1クラブへの加入に向けて交渉が進展していると、talkSPORTが伝えている。
この移籍が実現すれば、バチュアイにとってプロキャリア11クラブ目となり、世界有数のリーグを渡り歩いてきた現代屈指のジャーニーマンという評価をさらに強めることになる。
今回の動きは、バチュアイがブンデスリーガで出場機会を得るのがますます難しくなっていた時期に起きた。昨年2月にフランクフルトへ加入して以降、前季は全公式戦でわずか10試合の出場にとどまり、その数字は彼ほどの実績を持つ選手に対する期待を大きく下回るものだった。
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複雑なチェルシーのレガシーを振り返る
バチュアイは、2017年のクラブにとって直近のプレミアリーグ優勝で小さいながらも決定的な役割を果たしたこともあり、チェルシーサポーターにとって今なお興味を引く存在であり続けている。スタンフォード・ブリッジでの在籍期間中には77試合で25ゴールを記録したが、当時の指揮官アントニオ・コンテとの関係は有名なほどぎくしゃくしていた。
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦で優勝を決定づける決勝ゴールを決めたにもかかわらず、バチュアイはイタリア人指揮官の下で公正なチャンスを与えられなかったと感じていた。コンテは戦術の中でベルギー代表FWに重要な役割を与えると約束していたにもかかわらず、他の選択肢を優先して起用していたからだ。
2022年にコンテへの不満について語った際、バチュアイは遠慮しなかった。「コンテは絶えず言っていることが食い違っていた。まず僕の加入時点からそうだった。彼は僕に電話をかけてきて、自分のプロジェクトを説明した。ジエゴ・コスタと2トップを組ませたいと言っていた。本気で信じたかって？ もちろんだよ。コンテはキャリアを通じてずっと2トップで戦ってきたからね。僕がいたチェルシーを除いては。理解できない。 الحقيقةは、僕はあまりにも何度もだまされてきたということだ」
トルコで歴史を作り、論争に直面する
2022年にようやくチェルシーを完全移籍で離れた後、バチュアイはトルコに第二の居場所を見いだしたが、そこでの歩みは決して平穏なものではなかった。最初はフェネルバフチェに加入したが、その前にはノッティンガム・フォレストへの移籍案が移籍期限日に破談となり、大きな話題を呼んでいた。
しかし、フットボール界に真の衝撃を与えたのは、2024年のガラタサライ移籍だった。王者への加入によって、バチュアイはキャリアですでにベシクタシュとフェネルバフチェでもプレーしていたことから、イスタンブールの「ビッグ3」ライバルすべてでプレーした史上初の外国籍選手となった。
スュペル・リグでの時間は、成功と大きな混乱の両方に彩られた。フェネルバフチェではトルコ・カップ制覇を果たした一方で、トラブゾンスポルとの大混乱の一戦ではピッチに侵入した人物と身体的な衝突にも関与した。
- AFP
国際舞台での実績と今後の道筋
国際舞台では、バチュアイはベルギーの「黄金世代」において信頼できる戦力であり続けてきた。これまでに52キャップで27得点を記録しており、現在はベルギー代表史上8番目の得点者となっている。
その貢献は、ベルギーが3位で大会を終えた2018年ロシア・ワールドカップでも極めて重要だった。さらに2022年ワールドカップと2度の欧州選手権にも出場しており、クラブキャリアが不安定さや不確実性に直面した時期であっても、最大の舞台で結果を残せる力を証明してきた。
ただ、バチュアイの代表キャリアはここ数年停滞しており、代表での最後の出場は2024年3月にウェンブリーで行われたイングランドとの親善試合だった。現在32歳のストライカーは、キャリアの晩年に差しかかる中で、新たな挑戦を優先しているように見える。
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