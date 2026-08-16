バチュアイは、2017年のクラブにとって直近のプレミアリーグ優勝で小さいながらも決定的な役割を果たしたこともあり、チェルシーサポーターにとって今なお興味を引く存在であり続けている。スタンフォード・ブリッジでの在籍期間中には77試合で25ゴールを記録したが、当時の指揮官アントニオ・コンテとの関係は有名なほどぎくしゃくしていた。

ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦で優勝を決定づける決勝ゴールを決めたにもかかわらず、バチュアイはイタリア人指揮官の下で公正なチャンスを与えられなかったと感じていた。コンテは戦術の中でベルギー代表FWに重要な役割を与えると約束していたにもかかわらず、他の選択肢を優先して起用していたからだ。

2022年にコンテへの不満について語った際、バチュアイは遠慮しなかった。「コンテは絶えず言っていることが食い違っていた。まず僕の加入時点からそうだった。彼は僕に電話をかけてきて、自分のプロジェクトを説明した。ジエゴ・コスタと2トップを組ませたいと言っていた。本気で信じたかって？ もちろんだよ。コンテはキャリアを通じてずっと2トップで戦ってきたからね。僕がいたチェルシーを除いては。理解できない。 الحقيقةは、僕はあまりにも何度もだまされてきたということだ」