元チェルシー＆マンチェスター・シティのラヒーム・スターリング、危険運転と亜酸化窒素所持の罪を認めた後に沈黙を破る

極めて大きな世間の厳しい視線にさらされる中、フリーエージェントのスターリングはインスタグラムで沈黙を破った。フォロワーに向けて短いメッセージを投稿し、「完璧よりも前進」とつづった。

法廷では、検察が路上での検査でアルコール、大麻、コカインの存在は示されなかったと確認した。一方でスターリングは、捜査を遅らせることはできないと告げられていたにもかかわらず、弁護士の立ち会いを求めたため、血液サンプルの提出を拒否した。

その後、このウインガーは前夜に眠れず、疲れて混乱していたと述べた。代理人のジェイソン・バートフェルドKCは、「広範な個人的情状酌量の余地」があると強調し、スターリングが自ら困難に対処するための措置を取っていたと指摘した。







