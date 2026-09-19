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元チェルシー＆マンチェスター・シティのラヒーム・スターリング、危険運転と亜酸化窒素所持の罪を認めた後に沈黙を破る
スターリングの出廷と有罪答弁
スターリングは、危険運転、亜酸化窒素の所持、検体提出の拒否について有罪を認めた。31歳のスターリングは火曜日、5月28日にハンプシャーで発生した重大事故を受け、ベイジングストーク治安判事裁判所に出廷した。元イングランド代表のスターリングは、M25とM3で不安定な運転をしているとの通報を受けた後、ランボルギーニ・ウルスを金属製のゲートに衝突させた。
警察はその後、ミンリー・インターチェンジ付近で損傷した車両を発見した。車内からは亜酸化窒素のキャニスター6本が見つかった。公開されたボディカメラ映像には、スターリングがキャニスターとしぼんだ風船を膝の上に載せて座っており、その後それらを後部座席に移そうとする様子が映っているように見えた。
謎めいたメッセージと個人的な苦悩
極めて大きな世間の厳しい視線にさらされる中、フリーエージェントのスターリングはインスタグラムで沈黙を破った。フォロワーに向けて短いメッセージを投稿し、「完璧よりも前進」とつづった。
法廷では、検察が路上での検査でアルコール、大麻、コカインの存在は示されなかったと確認した。一方でスターリングは、捜査を遅らせることはできないと告げられていたにもかかわらず、弁護士の立ち会いを求めたため、血液サンプルの提出を拒否した。
その後、このウインガーは前夜に眠れず、疲れて混乱していたと述べた。代理人のジェイソン・バートフェルドKCは、「広範な個人的情状酌量の余地」があると強調し、スターリングが自ら困難に対処するための措置を取っていたと指摘した。
ゴールデンボーイの急激な失速
こうした法的トラブルは、2014年のゴールデンボーイに輝いたスターにとって劇的な転落を示している。スターリングはかつてプレミアリーグ屈指の才能とうたわれ、マンチェスター・シティでの7年間で大きな成功を収めた。
2019年にはシティの年間最優秀選手に選ばれ、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下でイングランドのサッカー界を席巻した。エティハド・スタジアムでの在籍期間には、プレミアリーグ4度制覇、リーグカップ5度優勝、FAカップ1度優勝を成し遂げた。
しかし、その後の移籍ではその驚異的な成功を再現できなかった。ロンドンでのチェルシー、アーセナルでの期待外れの期間に続き、オランダへ移籍。昨季のフェイエノールトでは出場はわずか8試合にとどまり、その後フリーで退団した。
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量刑を待ち、不透明な将来に直面している
スターリングの法的手続きは、量刑前報告書の準備期間を確保するため、11月まで正式に延期された。このウインガーに対する処分は、年内後半に再び出廷した際に明らかになる。
その一方で、31歳のスターリングは依然として無所属のままだ。進行中の法廷闘争とピッチ上での最近の苦戦により、かつて恐れられたアタッカーにとって新たなクラブを見つけることは大きな困難となっている。量刑が確定した後、かつてのスターにプロクラブが賭けに出るかどうかは、現時点では分からない。今のところ、その輝かしいサッカー選手としてのキャリアは完全に中断している。
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