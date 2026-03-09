元チェルシー＆インテルFWエルナン・クレスポ、ブラジル選手権好調なスタートにもかかわらず「不和」を理由にサンパウロから解任

クレスポのモルンビス監督としての二度目の任期は2025年7月に始まった。ルイス・ズベルディアの退任後、チームを立て直すため復帰したのだ。前シーズンは降格の危機を回避する手腕を見せたものの、ノックアウト方式の大会での成績は芳しくなかった。 コパ・ド・ブラジルでは2部のアトレチコ・パラナエンセに敗退し、コパ・リベルタドーレスではLDUキトに敗れて敗退するなど、失望的な結果が彼の在任期間を覆い隠すこととなった。

こうした大陸大会での挫折にもかかわらず、2026年のブラジルリーグシーズンは非常に有望なスタートを切っていた。トリコロール（モルンビス）は12ポイント中10ポイントという印象的な成績を収めており、通常なら監督に十分な地位の安定をもたらすはずだった。しかし、内部の摩擦は無視できないほど深刻化し、パルメイラスに1-2で敗れた1週間後、クラブは新たな指導者を探すこととなった。

