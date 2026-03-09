Getty Images Sport
元チェルシー＆インテルFWエルナン・クレスポ、ブラジル選手権好調なスタートにもかかわらず「不和」を理由にサンパウロから解任
サンパウロでの衝撃的な解任
アルゼンチン人選手の第2投球は混合投球だった
クレスポのモルンビス監督としての二度目の任期は2025年7月に始まった。ルイス・ズベルディアの退任後、チームを立て直すため復帰したのだ。前シーズンは降格の危機を回避する手腕を見せたものの、ノックアウト方式の大会での成績は芳しくなかった。 コパ・ド・ブラジルでは2部のアトレチコ・パラナエンセに敗退し、コパ・リベルタドーレスではLDUキトに敗れて敗退するなど、失望的な結果が彼の在任期間を覆い隠すこととなった。
こうした大陸大会での挫折にもかかわらず、2026年のブラジルリーグシーズンは非常に有望なスタートを切っていた。トリコロール（モルンビス）は12ポイント中10ポイントという印象的な成績を収めており、通常なら監督に十分な地位の安定をもたらすはずだった。しかし、内部の摩擦は無視できないほど深刻化し、パルメイラスに1-2で敗れた1週間後、クラブは新たな指導者を探すこととなった。
クラブ公式声明が退団を確認
ブラジルの巨人は公式声明でこのニュースを確認し、コーチングスタッフ全員がクレスポに続いて退団することを明らかにした。クラブは「サンパウロ・フットボールクラブは今週月曜日（9日）、エルナン・クレスポ監督の退団を発表することを決定しました。アシスタントのフアン・ブランダ氏、ビクター・ロペス氏、フィジカルトレーナーのフェデリコ・マルティネッティ氏、レアンドロ・パス氏、ゴールキーパーコーチのグスタボ・ネポテ氏もクラブを退団します」と述べた。
声明はさらに、彼の歴史的な貢献と最近の成績を振り返り、次のように付け加えています。「2021年にパウリスタ選手権で優勝したクレスポは、2025年7月にモルンビで2度目の指揮を執りました。それ以来、46試合を指揮し、21勝7分18敗の成績を残しました。サンパウロは、エルナン・クレスポ氏とそのコーチ陣の今後のご活躍をお祈りいたします。
遺産と後継者の模索
クレスポは2度の指揮で通算99試合を指揮し、45勝26分け28敗の成績を残して退任した。最大の功績は2021年のパウリスタ選手権優勝であり、アベル・フェレイラ率いるパルメイラスを破り、クラブの長きにわたる優勝空白期に終止符を打ったことで知られる。 しかし、今年初めのライバルチームとの準決勝敗退を含む、同州大会での最近の不振が、高まるプレッシャーに拍車をかけていた。
現時点でサンパウロは後任監督を確定させておらず、クラブ首脳陣は市場での積極的な探索を開始している一方、チームはチャペコエンセとの次節対戦に向けた準備を進めている。
