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元チェルシー＆アーセナルのMFが、11歳の娘に対する「全く不釣り合いな」扱いについて、人気歌手チャペル・ローアンを批判
警備員の威圧的な行為に関する申し立て
現在ブラジルのフラメンゴに所属するジョルジーニョは、自身の家族と「HOT TO GO!」の歌手との間で起きた「非常に不快な出来事」について、SNSで詳細を明かした。このミッドフィルダーの妻、キャサリン・ハーディングは、娘のアダ（父親はハリウッド俳優のジュード・ロウ）と共に、ロラパルーザ・フェスティバルに参加するためサンパウロのホテルに滞在していた。 チャンピオンズリーグ優勝経験を持つジョルジーニョによると、朝食中に娘は憧れのアーティストの一人に会えて大喜びしていたが、その歌手の側近たちから敵意を向けられたという。
事態は、ローアンの警備員の一人が家族のテーブルに詰め寄ったことでエスカレートした。ジョルジーニョはこの反応を「全くもって度を越している」と表現し、その警備員が妻と11歳の娘の両方に対して「極めて攻撃的な口調」で話しかけたと述べた。報道によると、その警備員は泣きじゃくる少女を「嫌がらせ」だと非難し、ホテル経営陣に正式な苦情を申し立てるぞと脅したという。
ジョルジーニョがポップスターを痛烈に批判
34歳の彼女は長い声明の中で次のように説明した。「私の娘は、他の子供たちと同じように彼女を認識して興奮し、本当に本人かどうか確かめたかっただけです。そして最悪なのは、娘が彼女に近づいたことさえなかったということです。娘はただ歌手のテーブルの前を通り過ぎ、本人であることを確認するためにちらりと見て、微笑んで、母親のいる席に戻っただけです。何も言わず、何も求めませんでした。
「正直なところ、テーブルの前を通り過ぎて、そこに誰かがいるか確認するだけの行為が、いつからハラスメントとみなされるようになったのか分かりません。彼は、11歳の娘が涙を流して座っているにもかかわらず、ホテルに苦情を申し立てるまで言いました。娘はひどく動揺し、たくさん泣いていました。」
Jorginho Instagram
あるミッドフィールダーが自身のサッカー選手としての経歴を引用して批判した
チェルシーやアーセナルでプレミアリーグのタイトルを数多く獲得したこのミッドフィールダーは、歌手の側近たちが示した視野の狭さを指摘した。自身も有名人としての経験やサポーターとの関わりを持つ者として、彼は今回の対応を「全く不釣り合い」であり、ファンからの敬意に対する基本的な理解が欠けていると非難した。
「私は長年にわたり、サッカー界やメディアの注目、有名人との関わりの中で活動してきたので、敬意や境界線とは何かを熟知している」と彼は説明した。「あの時起きたことは、そういうことではなかった。ただ、ある子供が誰かを憧れの眼差しで見つめていたに過ぎないのだ。」
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この事件を受けて、ファンへの厳しい警告
フラメンゴのスター選手によるこの公の批判は、その後ブラジル国内で、有名人の特権意識や警備スタッフによる若いファンへの対応をめぐり、大きな議論を巻き起こした。ジョルジーニョは、このポップスターに対する最終的な評価において遠慮なく意見を述べ、芸能人にはファンに対してもっと礼儀正しく接する義務があると示唆した。彼はその歌手を名指しして、次のように宣言した。「ファンがいなければ、君は誰でもない。そしてファンの皆さん、彼女は皆さんの愛情を受けるに値しない。 「誰もこんな目に遭うべきではない。ましてや子供ならなおさらだ。」
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