元チェルシー＆アーセナルのMFが、11歳の娘に対する「全く不釣り合いな」扱いについて、人気歌手チャペル・ローアンを批判

現在ブラジルのフラメンゴに所属するジョルジーニョは、自身の家族と「HOT TO GO!」の歌手との間で起きた「非常に不快な出来事」について、SNSで詳細を明かした。このミッドフィルダーの妻、キャサリン・ハーディングは、娘のアダ（父親はハリウッド俳優のジュード・ロウ）と共に、ロラパルーザ・フェスティバルに参加するためサンパウロのホテルに滞在していた。 チャンピオンズリーグ優勝経験を持つジョルジーニョによると、朝食中に娘は憧れのアーティストの一人に会えて大喜びしていたが、その歌手の側近たちから敵意を向けられたという。

事態は、ローアンの警備員の一人が家族のテーブルに詰め寄ったことでエスカレートした。ジョルジーニョはこの反応を「全くもって度を越している」と表現し、その警備員が妻と11歳の娘の両方に対して「極めて攻撃的な口調」で話しかけたと述べた。報道によると、その警備員は泣きじゃくる少女を「嫌がらせ」だと非難し、ホテル経営陣に正式な苦情を申し立てるぞと脅したという。