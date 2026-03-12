チェルシー元DFデュベリー、1998年欧州カップ戦決勝での衝撃告白：顔面麻痺を抱えながら掴んだ栄光

「SACKED!」ポッドキャストでデュベリーは語ったデュベリーは、当時の壮絶な状況をこのように語っている。

「僕のレジリエンス（逆境から立ち直る力）や人間性の基礎となっている出来事として、特に記憶に残っているのが、あのアジアでのカップウィナーズカップだ。多くの人は知らないし、これまで話したこともなかったけれど、実はあの時、ベル麻痺に苦しんでいたんだ。当時は今のように何でもニュースになる時代ではなかったけれど、人生最大の試合の2週間前に発症したんだ」

彼は続けて、当時の様子を克明に描写した。

「20歳か21歳の頃だった。誰かが『顔を見てみろよ』と言ってきて、僕は冗談で『お前の顔こそ見ろよ』なんて返していた。でも彼らは『いや、マジだぞ。鏡を見てこい』と。トイレに行って鏡を見ると、顔が動かなかったんだ。映画『グーニーズ』のスロースを黒人にしたような見た目だったよ。慌ててチェルシーのチームドクターに会いに行くと、ベル麻痺だと診断された。そんな病名は聞いたこともなかった。いつ治るのかと聞くと、2週間のこともあれば、2ヶ月、あるいは2年もかかることがあると言われたんだ。カップ決勝があるというのにね」