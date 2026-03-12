Getty Images Sport
チェルシー元DFデュベリー、1998年欧州カップ戦決勝での衝撃告白：顔面麻痺を抱えながら掴んだ栄光
ストックホルムの夜に隠された衝撃の真実
1998年のカップウィナーズカップ決勝は、チェルシーの歴史において最も輝かしい夜の一つとして刻まれている。しかし、シュトゥットガルトを1-0で下して欧州の頂点に立ったその裏で、DFマイケル・デュベリーが個人的かつ恐ろしい肉体的な試練と戦っていたことは、これまでほとんど知られていなかった。元センターバックは、スウェーデンでの決戦に向けた準備期間、そして試合中の90分間を通じて、「ベル麻痺」という診断に苦しんでいたことを初めて公に明かした。
顔面筋肉の突然の衰弱や麻痺を引き起こすこの疾患は、運命のキックオフのわずか2週間前に突如としてデュベリーを襲った。ブルーズ（チェルシーの愛称）がシーズン最大の試合に向けて士気を高める中、若きディフェンダーは、プロとしてのキャリアの全盛期を脅かしかねない身体の異変と向き合うことを余儀なくされていた。華やかな舞台の裏側で、彼は選手生命を懸けた孤独な戦いをスタートさせていたのである。
「顔が動かない」恐怖の瞬間と診断
「SACKED!」ポッドキャストでデュベリーは語ったデュベリーは、当時の壮絶な状況をこのように語っている。
「僕のレジリエンス（逆境から立ち直る力）や人間性の基礎となっている出来事として、特に記憶に残っているのが、あのアジアでのカップウィナーズカップだ。多くの人は知らないし、これまで話したこともなかったけれど、実はあの時、ベル麻痺に苦しんでいたんだ。当時は今のように何でもニュースになる時代ではなかったけれど、人生最大の試合の2週間前に発症したんだ」
彼は続けて、当時の様子を克明に描写した。
「20歳か21歳の頃だった。誰かが『顔を見てみろよ』と言ってきて、僕は冗談で『お前の顔こそ見ろよ』なんて返していた。でも彼らは『いや、マジだぞ。鏡を見てこい』と。トイレに行って鏡を見ると、顔が動かなかったんだ。映画『グーニーズ』のスロースを黒人にしたような見た目だったよ。慌ててチェルシーのチームドクターに会いに行くと、ベル麻痺だと診断された。そんな病名は聞いたこともなかった。いつ治るのかと聞くと、2週間のこともあれば、2ヶ月、あるいは2年もかかることがあると言われたんだ。カップ決勝があるというのにね」
不屈の精神で掴み取った欧州の頂点
不透明な状況の中、デュベリーは当時のジャンルカ・ヴィアリ監督に対し、プレー可能であることを必死にアピールした。彼は周囲に弱みを見せることを極端に恐れ、自分のミスが病気のせいにされることを何よりも嫌った。「頭の中では、自分に『これに惑わされるな』と言い聞かせていた。僕は常に若手として『弱点になってはいけない』と考えていたんだ。周りには代表選手ばかりがいたし、これに影響されてはいけないと。幸いにも、魔法使いジャンフランコ・ゾラが決勝ゴールを決めて、僕たちは優勝した。当時の祝勝会の写真は、今でも講演活動などで使っているよ」デュベリーは最後に、その勝利が自分にとってどれほど大きな意味を持つかを強調した。「写真を見て人々は『栄光の瞬間だ』と言うけれど、僕はそこに『レジリエンス』を見るんだ。ベル麻痺を抱えながら主要なカップ戦の決勝でプレーし、優勝したことは、僕の人生で最も大きな達成であり、乗り越えたハードルだった。あの試合こそが、僕にとって最大の誇りなんだ」と、不屈の精神で戦い抜いた日々を誇らしげに振り返っている。
驚異的な回復力とともに
デュベリーは1999年にチェルシーを退団した。その後リーズ・ユナイテッド、ストーク・シティ、レディング、ワイコム、セント・ジョンストン、オックスフォード・ユナイテッドでプレーし、2013年に現役を引退。ブルーズ在籍時には115試合に出場し、3得点を挙げ、3アシストを記録している。
