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元チェルシー監督のリアム・ローゼニオール氏がリーグ・アンで監督に復帰へ。発表日も決定。
ロゼニオールのフランス復帰
ロゼニオール氏のパリFC（リーグ・アン）監督復帰が迫る。発表は当初の水曜日から7月9日に延期された。
プレミアリーグへ移る前にストラスブールを率いた経験があり、フランスサッカー界には馴染み深い。パリのクラブは昨季リーグ1で安定感を示したが、新方針を模索。コンブアレ監督の後任として、スタッド・ジャン・ブアンで指揮を執る見込みだ。
- AFP
コンブアレのキャリアに幕
2月22日に就任したコンブアレ監督は、チームを11位に導いた。降格圏を回避し、プレーオフ圏とも12ポイント差をつけたが、クラブ上層部との摩擦が報じられている。
2027年まで契約が残っているものの、契約延長や給与引き上げを巡る交渉は難航。オーナー側は彼の指導方針に不満を強め、中位安定からさらに上を目指すクラブ方針とのズレも表面化。このため、後任としてロゼニオール氏に指揮を託す方向で調整が進んでいる。
新時代への要請
ローゼニオールの就任が遅れているのは、着任に伴う実務的な手続きが要因のようだ。ワンズワース出身の同監督は、クラブのビジョンを実現するため、6～8人のスタッフを招聘してバックルーム体制を大幅に見直すことを要求していると報じられている。
クラブはこれらの要求を受け、プレシーズントレーニングの再開日を7月9日に延期した。この追加期間は、有力株主であるアルノー家が資金負担を最終決定するために不可欠とされている。
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チェルシーでの失敗を挽回しようと
ローゼニオールはスタンフォード・ブリッジを衝撃的に去り、名声を挽回するためパリへ移った。チェルシーでの在任は106日。4月22日、7位で解任された。リーグ5連敗・無得点は1912年以来の最悪記録だった。