元チェルシー監督のリアム・ローゼニオール氏がリーグ・アンで監督に復帰へ。発表日も決定。

ロゼニオール氏のパリFC（リーグ・アン）監督復帰が迫る。発表は当初の水曜日から7月9日に延期された。

プレミアリーグへ移る前にストラスブールを率いた経験があり、フランスサッカー界には馴染み深い。パリのクラブは昨季リーグ1で安定感を示したが、新方針を模索。コンブアレ監督の後任として、スタッド・ジャン・ブアンで指揮を執る見込みだ。