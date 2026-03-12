元チェルシー監督のグラハム・ポッター、未勝利のままスウェーデン代表監督契約を更新　ワールドカップ出場の望みも依然として危うい状況

スウェーデンサッカー協会はポッター監督に驚きの4年契約延長を提示し、2030年まで代表チームに留まることとなった。この決定はサッカー界全体で驚きをもって迎えられた。昨年10月に短期契約で就任したこのイングランド人監督は、未だ勝利を挙げていないからだ。

ポッター監督の指揮下では、スイスに4-1で大敗し、スロベニアとは1-1の引き分けに終わるなど、出だしは振るわなかった。即効性のある結果が得られていないこと、ワールドカップ予選の厳しい状況にもかかわらず、協会は指導者交代よりも安定性を選択した。