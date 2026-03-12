AFP
翻訳者：
元チェルシー監督のグラハム・ポッター、未勝利のままスウェーデン代表監督契約を更新 ワールドカップ出場の望みも依然として危うい状況
ポッターは長期プロジェクトに取り組むことを約束した
スウェーデンサッカー協会はポッター監督に驚きの4年契約延長を提示し、2030年まで代表チームに留まることとなった。この決定はサッカー界全体で驚きをもって迎えられた。昨年10月に短期契約で就任したこのイングランド人監督は、未だ勝利を挙げていないからだ。
ポッター監督の指揮下では、スイスに4-1で大敗し、スロベニアとは1-1の引き分けに終わるなど、出だしは振るわなかった。即効性のある結果が得られていないこと、ワールドカップ予選の厳しい状況にもかかわらず、協会は指導者交代よりも安定性を選択した。
- AFP
スウェーデンサッカー協会はプロセスを支持する
連盟の指導部は、ポッターがスカンディナヴィアの国を新たな時代へ導く適任者であるとの確信を揺るぎなく堅持している。彼らは公式戦での最近の連敗よりも、彼の指導理念とリーダーシップ特性を優先している。
「グラハム・ポッター氏との継続的な協力関係に非常に満足している。彼は確固たる人物であり、そのリーダーシップを高く評価し、強い信頼を寄せている」と、スウェーデンサッカー協会事務局長ニクラス・カールネは協会公式サイトで述べた。
「長期的な視点は選手や監督陣に安心感を与え、将来の選手権を見据えた活動における継続性を築く機会をもたらします。代表チームはスウェーデンサッカーにとって、そして国内の多くの人々にとって極めて重要です。今後数年に期待を寄せつつ、まずは何よりも、ワールドカップの夏が訪れることを願っています」
北の贖罪の弧
ポッターはスウェーデン代表監督として、プレミアリーグでの苦戦期に傷ついた評価を挽回すべく指揮官の座に着いた。チェルシーでの任期はトッド・ボーリーの下で突然終了し、その後ウェストハムでは25試合中わずか6勝しか挙げられず解任された。
契約延長についてポッターは「私にとって非常に誇らしい日であり、とても幸せな日だ」と語った。「本当に重要なことを成し遂げる素晴らしい機会だ。短期的な目標は何も変わらない。ワールドカップ出場をかけてあと2試合を勝ち取る必要がある。その後、スウェーデンサッカーに関わる全ての人々と共に、本当に特別なものを創り上げる機会を得られるのは嬉しい」
- AFP
ハイステークスのプレーオフが待ち受ける
スウェーデンは 2 週間後にウクライナとプレーオフで対戦し、決定的な瞬間を迎えます。この試合に勝利すれば、ワールドカップ出場権を争うポーランドまたはアルバニアとの決勝戦に臨むことになります。
アレクサンダー・イサクやヴィクトル・ギョケレスといった攻撃の選択肢があるにもかかわらず、スウェーデンは調子を上げられず、過去 5 試合で 1 勝 4 敗という結果に終わっています。現在、重要な局面にあるポッター監督は、長期契約を結んだばかりであるにもかかわらず、大会出場を逃すことのないよう、早急に初勝利を挙げなければなりません。
広告