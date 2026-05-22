元チェルシー主将のセサル・アスピリクエタが引退を発表し、「新たな章」へ感動的な別れを告げた。

アスピリクエタは別れのメッセージでこう綴った。「サッカーを愛する皆さん、今シーズンでプロ生活を終えます。長年の夢を追いましたが、新しい章へ進む時が来ました。

この時を迎える準備はしていたものの、この手紙を書くのは苦しいです。20シーズンにわたって、多くの人々が私のキャリアを支えてくれました。」

また、彼は支えてくれたクラブや人々への感謝も述べた。「チームメイト、監督、そして私が所属したすべてのクラブのスタッフ各位、人間としても選手としても成長できるよう支えてくれてありがとう。」

「CAオサスナ、オリンピック・ド・マルセイユ、チェルシーFC、アトレティコ・マドリード、セビージャFCのユニフォームに身を包み、最大の舞台で母国を代表できたことは真の特権でした。すべての瞬間がかけがえのないものでした。」



