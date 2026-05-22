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元チェルシー主将のセサル・アスピリクエタが引退を発表し、「新たな章」へ感動的な別れを告げた。
アスピリクエタ、感慨深い引退の決断を明かす
元チェルシー主将は、SNSの投稿で退団を報告。以前から覚悟していたものの、気持ちを言葉にするのは難しいと語った。アスピリクエタはオサスナ、マルセイユ、チェルシー、アトレティコ・マドリード、セビージャでプレーし、ヨーロッパで輝かしいキャリアを築いた。
スペイン代表でも45試合に出場し、多くの国際大会を経験した。2012年にマルセイユからチェルシーへ移籍すると、クラブ史上最もタイトルを獲得した選手の一人となり、11年間で508試合に出場して主要タイトルを制した。
アスピリクエタが20シーズンのキャリアを振り返る
アスピリクエタは別れのメッセージでこう綴った。「サッカーを愛する皆さん、今シーズンでプロ生活を終えます。長年の夢を追いましたが、新しい章へ進む時が来ました。
この時を迎える準備はしていたものの、この手紙を書くのは苦しいです。20シーズンにわたって、多くの人々が私のキャリアを支えてくれました。」
また、彼は支えてくれたクラブや人々への感謝も述べた。「チームメイト、監督、そして私が所属したすべてのクラブのスタッフ各位、人間としても選手としても成長できるよう支えてくれてありがとう。」
「CAオサスナ、オリンピック・ド・マルセイユ、チェルシーFC、アトレティコ・マドリード、セビージャFCのユニフォームに身を包み、最大の舞台で母国を代表できたことは真の特権でした。すべての瞬間がかけがえのないものでした。」
チェルシーでの活躍が、アスピリクエタをクラブの偉人としての地位に押し上げた。
アスピリクエタは複数の名門クラブでプレーし、特にチェルシーで成功を収めた。サポーターに「デイブ」と呼ばれ親しまれた彼は、クラブの黄金期を支えた。チャンピオンズリーグ、プレミアリーグ2回、ヨーロッパリーグ2回、UEFAスーパーカップ、FAカップ、リーグカップ、クラブワールドカップを獲得。2021年にはキャプテンとしてチャンピオンズリーグ制覇を果たした。 安定感と多才さ、リーダーシップで周囲の信頼を得た。キャリアを通じて、エネルギッシュなサイドバックから頼れるセンターバックへ、さらにロッカールームの指導者へと成長した。
- AFP
アスピリクエタが新章へ、称賛が続く
アスピリクエタは、同世代屈指のディフェンダーとしてプロサッカー界から引退する。引退発表を受け、サポーターや元チームメイトから称賛の声が寄せられている。