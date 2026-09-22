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元チェルシー下部組織出身のジュード・スーンサップ・ベル、タイのFIFA ASEANカップ制覇へタイトル獲得に照準
FWがデビュー後初タイトル獲得を狙う
元チェルシー下部組織出身のスーンサップ＝ベルは、第1回FIFA ASEANカップでタイをタイトル獲得へ導くという強い決意を改めて示した。22歳のポートFC所属FWは、イングランドでの年代別代表キャップを自ら手放し、自身が最も居心地がいいと感じるルーツの国に身を捧げる道を選んだ。チャンスックのユニフォームを着る決断を振り返り、スーンサップ＝ベルはFIFAにこう語った。「説得される必要はなかった。タイのためにプレーしたかった」
- PRiME Media Images
FWが再起への道のりを振り返る
2025年11月のシンガポール戦で、代表デビュー戦のPK失敗により同選手の国際キャリアは序盤につまずきを経験した。しかし、2027年AFCアジアカップ予選のスリランカ戦で見事な2得点を挙げ、すぐに立ち直った。その経験が、競争の激しい大会の舞台で最前線をけん引するために必要な精神的な強さを育んだ。
その苦しい初戦の後に果たした雪辱を振り返り、スーンサップ＝ベルは続けた。「自分にとっては、（シンガポール戦は）初めての代表戦だったので大きな試合だった。自分はいつでもみんなに良い模範を示したいと思っているし、チームを助けてゴールを決めるためにピッチに立っている。PKを外したことで、次の試合で得点したいというモチベーションがむしろさらに高まった。そして実際にそれをやってのけることができた」
また、アンソニー・ハドソン監督の下でのチーム目標については、元トッテナムFWはこう付け加えた。「タイのASEANカップでの最大の目標は、もちろん優勝することだ。チームがトロフィーを掲げられるよう、自分にできることはすべてやる」
地域開発が勢いを増す
東南アジアのサッカーはここ数シーズンで大きな前進を遂げており、そのことは世界ランキング各種の順位上昇にも表れている。スーンサップ＝ベルは、FIFAが新設した地域大会について、インフラの近代化を加速させ、国内選手の技術水準を引き上げるための理想的な舞台だと考えている。
同じインタビューで地域の上昇傾向を評価したスーンサップ＝ベルは、次のように説明した。「FIFA世界ランキングを通して見ても、東南アジアのサッカーがこの数年でどれほど向上したかは誰の目にも明らかだ。レベルが年々上がっていることも、誰もが分かっている。適切な人々から適切な支援を受け、東南アジアのサッカーに適切なインフラが整い、このまま前進し続けることができれば、いつの日かそうなると私は信じている。人々が正しい方向に向かって努力を続ければ、間違いなくさらに高いレベルに到達するはずだ」
さらに、スタンドを埋める情熱的なサポーターが生み出す熱気あふれる後押しを強調し、このアタッカーは最後にこう締めくくった。「僕たちは常に勝利を目指し、ベストを尽くす。でも、僕たちが受けるサポートは本当に大きな助けになっている。特に、あれほど素晴らしい雰囲気が生まれる時はなおさらだ」
- Getty Images Sport
グループステージでの試練が待ち受ける
タイは9月24日から10月5日にかけて、ベトナム、フィリピン、パキスタンを相手にディビジョン1での戦いをスタートさせる。タイはインドネシアの地で、優勝候補の本命として大きな期待を背負って大会に臨む。スーンサップ＝ベルのゴール前での鋭さは、地域での成功をつかむ上で極めて重要になる。
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