2025年11月のシンガポール戦で、代表デビュー戦のPK失敗により同選手の国際キャリアは序盤につまずきを経験した。しかし、2027年AFCアジアカップ予選のスリランカ戦で見事な2得点を挙げ、すぐに立ち直った。その経験が、競争の激しい大会の舞台で最前線をけん引するために必要な精神的な強さを育んだ。

その苦しい初戦の後に果たした雪辱を振り返り、スーンサップ＝ベルは続けた。「自分にとっては、（シンガポール戦は）初めての代表戦だったので大きな試合だった。自分はいつでもみんなに良い模範を示したいと思っているし、チームを助けてゴールを決めるためにピッチに立っている。PKを外したことで、次の試合で得点したいというモチベーションがむしろさらに高まった。そして実際にそれをやってのけることができた」

また、アンソニー・ハドソン監督の下でのチーム目標については、元トッテナムFWはこう付け加えた。「タイのASEANカップでの最大の目標は、もちろん優勝することだ。チームがトロフィーを掲げられるよう、自分にできることはすべてやる」