元チェルシーの若手スター、カーニー・チュクウェメカが、元マンチェスター・ユナイテッド監督の下でワールドカップ出場のチャンスを掴むべくイングランド代表から国籍を変更し、初の代表招集を受けた。

この移籍は、元アストン・ヴィラ所属の同選手がブンデスリーガで目覚ましい活躍を見せている最中に実現した。ドイツ移籍以来、チュクウェメカはスタンフォード・ブリッジでの苦難の時期に欠けていた安定感を取り戻している。彼はシグナル・イドゥナ・パークで頼れる存在として定着し、タイトル獲得を目指すドルトムントにおいて、中盤と攻撃陣をつなぐダイナミックな役割を果たしている。

オーストリア代表に合流することで、彼はもう一人の注目すべき二重国籍選手であるヴァナーとチームメイトとなる。昨夏バイエルン・ミュンヘンからPSVアイントホーフェンに移籍したこの20歳のプレイメーカーも、ドイツではなくオーストリア代表を選択した。ラングニック監督は、こうした若手才能の流入がチームにとってプラスになると指摘し、中盤での競争は「もちろん激化するだろうが、結局のところ、それは常に試合を刺激するものだ」と述べた。