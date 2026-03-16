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元チェルシーの若手スター、カーニー・チュクウェメカが、元マンチェスター・ユナイテッド監督の下でワールドカップ出場のチャンスを掴むべくイングランド代表から国籍を変更し、初の代表招集を受けた。
ラングニック監督、チュクウェメカの起用を明言
元マンチェスター・ユナイテッド暫定監督は、かねてよりこのミッドフィルダーの技術力と身体能力を高く評価していた。元ドイツU-21代表のポール・ワナーと共にチュクウェメカを獲得した決定について、ラングニックは両選手を獲得できたことを喜びの意を表明した。「我々は彼らに一切プレッシャーをかけることはなかったが、常に彼らをチームに迎え入れたいと明確に伝えていた。 『両選手とも、オーストリアと代表チームにとって非常に大きな戦力になると確信している』と、彼は『クローネ』紙の取材に対し語った。
- AFP
イングランドの損失はオーストリアの利益となる
チュクウェメカの決断は、イングランドサッカー協会（FA）の長期計画にとって痛手となる。このミッドフィルダーはかつて、イングランドの育成システムにおいて最も有望な選手の一人と見なされていたからだ。イングランド代表のユースチームで頭角を現したにもかかわらず、ボルシア・ドルトムントのスター選手は、オーストリア代表であればトップチームでの出場機会がより確実だと判断した。
ウィーンでナイジェリア人の両親の間に生まれ、ノーサンプトンで育ったチュクウェメカには、代表として複数の選択肢があった。しかし、ラングニック監督の下ですぐにプレーできる魅力と、主要大会への明確な道筋は、断るにはあまりにも魅力的すぎた。FIFAによって正式に承認されたこの移籍と、初の代表招集は、彼がシニア代表としてイングランドのユニフォームを着るという希望を事実上絶つものとなった。
ブンデスリーガでの活躍が実を結んだミッドフィルダー
この移籍は、元アストン・ヴィラ所属の同選手がブンデスリーガで目覚ましい活躍を見せている最中に実現した。ドイツ移籍以来、チュクウェメカはスタンフォード・ブリッジでの苦難の時期に欠けていた安定感を取り戻している。彼はシグナル・イドゥナ・パークで頼れる存在として定着し、タイトル獲得を目指すドルトムントにおいて、中盤と攻撃陣をつなぐダイナミックな役割を果たしている。
オーストリア代表に合流することで、彼はもう一人の注目すべき二重国籍選手であるヴァナーとチームメイトとなる。昨夏バイエルン・ミュンヘンからPSVアイントホーフェンに移籍したこの20歳のプレイメーカーも、ドイツではなくオーストリア代表を選択した。ラングニック監督は、こうした若手才能の流入がチームにとってプラスになると指摘し、中盤での競争は「もちろん激化するだろうが、結局のところ、それは常に試合を刺激するものだ」と述べた。
- (C)Getty Images
ワールドカップへの夢が目前に
2026年ワールドカップが目前に迫る中、チュクウェメカはラングニック監督率いる代表チームの先発入りを強く狙っている。オーストリア代表は、前回王者のアルゼンチンに加え、ヨルダン、アルジェリアと同組となり、グループステージで厳しい戦いが予想される。3月にウィーンで行われる親善試合は、ドルトムント所属のチュクウェメカにとって、A代表の過酷な試合に耐えられることを証明する重要な試金石となるだろう。 マルベーリャで行われる短期合宿に参加するため新チームメイトのもとへ向かう前、チュクウェメカは依然としてドルトムントのリーグ戦に集中している。BVBは現在、首位バイエルン・ミュンヘンを追っているが、このミッドフィルダーの成長した成熟度は、クラブにとっても代表チームにとっても不可欠なものとなるだろう。
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