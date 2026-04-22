「我々も選手だったからわかる。2日前に元チームメイトで同胞のマルセル・デサイーが言ったように」とルブーフは語った。「あのチームにはリーダーがいない。GK、CB、MFと、各ポジションにリーダーが必要だ」

チェルシーでセンターバックを務めたレブエフは、現在のスター選手たちを、自身がスタンフォード・ブリッジで輝いた時代に共にロッカールームを共有した伝説的な選手たちと比較。彼は、今の2人はユニフォームの重みも、困難な時期の名門クラブを率いる責任も理解していないと考える。

カイセドやエズノ・フェルナンデスはリーダーではない。私は本物のリーダーを見てきた。デニス・ワイズ、クレイグ・バーリー、ロベルト・ディ・マッテオとプレーした。彼らは真のリーダーだった。 ディフェンスのデサイーやクラーク、前線のヴィアリ、グリット、ゾラなどの成功者については言うまでもない。ましてや、アブラモビッチ体制下で目にした後の選手たちについては語るまでもない。だが、もう十分だ。今の彼らにはチェルシーでプレーする資格はない。彼らは十分ではない」



