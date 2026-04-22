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元チェルシーのレジェンドは、エンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセドは「リーダーではなく」、チェルシーでプレーする資格もないと主張している。
ルブーフ、チェルシーの2億ポンド「中核」に疑問
チェルシーがブライトンに0-3で敗れ、元ブルーズの英雄ルブーフは中盤を最大の問題と指摘した。移籍金合計2億2300万ポンドを投じたフェルナンデスとカイセドも、アメックス・スタジアムで試合を支配できず、チームは歴史的敗北を喫した。
ルブーフは2人に対し辛辣な言葉を向け、高額移籍金がスタンフォード・ブリッジで求めるリーダーシップにつながっていないと指摘。ESPN FCの取材では、チームが100年以上ぶりのプレミア5連敗で1得点も挙げられていない現状に不満を露わにした。
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過去のチェルシーのレジェンドたちとの比較
「我々も選手だったからわかる。2日前に元チームメイトで同胞のマルセル・デサイーが言ったように」とルブーフは語った。「あのチームにはリーダーがいない。GK、CB、MFと、各ポジションにリーダーが必要だ」
チェルシーでセンターバックを務めたレブエフは、現在のスター選手たちを、自身がスタンフォード・ブリッジで輝いた時代に共にロッカールームを共有した伝説的な選手たちと比較。彼は、今の2人はユニフォームの重みも、困難な時期の名門クラブを率いる責任も理解していないと考える。
カイセドやエズノ・フェルナンデスはリーダーではない。私は本物のリーダーを見てきた。デニス・ワイズ、クレイグ・バーリー、ロベルト・ディ・マッテオとプレーした。彼らは真のリーダーだった。 ディフェンスのデサイーやクラーク、前線のヴィアリ、グリット、ゾラなどの成功者については言うまでもない。ましてや、アブラモビッチ体制下で目にした後の選手たちについては語るまでもない。だが、もう十分だ。今の彼らにはチェルシーでプレーする資格はない。彼らは十分ではない」
移籍方針が批判を浴びている
リアム・ロゼニオール監督は大きなプレッシャーにさらされている。しかしルブーフは、問題の根本原因は理事会にあると指摘する。理事会は実績のあるベテランより若手有望株の獲得を優先し、潜在能力に依存しすぎた。その結果、この西ロンドンのクラブはシーズン中の苦境で方向性を失い、残り4試合でプレミアリーグトップ5に7ポイント差をつけられている。
ルブーフは、欧州の頂点に戻るには補強戦略を見直す必要があると主張。「今すぐ変えられるかは分からない。だが来季はリーダーシップのある選手を獲得してほしい。そうでなければ、チェルシーはかつてのチェルシーに戻れない」と語った。
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ローゼニオールの将来とFAカップという命綱
リーグ5連敗で得点がなく、ファンはロゼニオール監督の解任を要求している。しかしルブーフは、現時点で監督交代しても意味がないと語る。FAカップ準決勝リーズ・ユナイテッド戦を前に、クラブ首脳が判断を下すのを待つべきだと提案した。
「リーズ戦が終わるまで待つべきだ。ロゼニオールが解任されても私の考えは変わらない」とルブーフは語った。「シーズン終了まで待って、将来像や理想のチェルシーについて再考すべきだ。シーズン終了2ヶ月前に監督交代しても、私には意味があるとは思えない。」