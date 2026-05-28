ルイスがモナコを率いることが決まり、監督交代劇は最大のサプライズとなった。欧州の有力ポストとも噂されたが、このブラジル人指揮官はスタッド・ルイ2世で新時代を切り開く。

ファブリツィオ・ロマーノによると、彼はセバスティアン・ポコニョーリの後任として就任する準備が整っており、ポコニョーリは在任8か月でクラブを去る。