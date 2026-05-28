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元チェルシーのスター、フィリペ・ルイスがバイエル・レバークーゼンのオファーを断り、驚きのモナコ移籍を決めた。
公国への衝撃的な移籍
ルイスがモナコを率いることが決まり、監督交代劇は最大のサプライズとなった。欧州の有力ポストとも噂されたが、このブラジル人指揮官はスタッド・ルイ2世で新時代を切り開く。
ファブリツィオ・ロマーノによると、彼はセバスティアン・ポコニョーリの後任として就任する準備が整っており、ポコニョーリは在任8か月でクラブを去る。
- AFP
レバークーゼンは苦渋の決断を迫られた
バイエル・レバークーゼンは、補強の最優先候補だった同元左サイドバックのフランス移籍決定に大きな打撃を受けた。ブンデスリーガで歴史的時期を過ごしたクラブは、ルイスの実績と新しい戦術観に期待していたが、叶わなかった。
チェルシー復帰やベンフィカ加入も噂されたが、モナコのスポーツディレクター、チアゴ・スクーロが提示したプロジェクトが魅力的で、業界を驚かせる速さで合意した。
長期的な視点に立った取り組み
ルイスに提示された長期契約は、モナコが彼のビジョンにコミットしていることを示している。2028年6月までの契約により、クラブは40歳のルイスに、欧州屈指のリーグでサッカー哲学を実践する安定性を提供する。
交渉を主導したスクーロ氏は、ライバルクラブが正式オファーを出す前に契約成立へ静かに動いた。2人のブラジル人同士の信頼関係が、ルイスにモナコを監督として成長する場だと納得させたという。
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フラメンゴでの成功をきっかけに急成長
ルイスは2024～2026年3月にフラメンゴを率い、リオデジャネイロでリーグとコパ・リベルタドーレスを制し、戦術家を証明した。その成功で欧州移籍へ。
現役時代は左サイドバックとしてチェルシーでプレミアリーグ、アトレティコで複数タイトルを獲得するなど、世界最高峰の舞台を経験した。