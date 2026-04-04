オスカーの決断は、サンパウロのトレーニング施設で行われたプレシーズンテスト中に起きた衝撃的な出来事に端を発している。その際、このミッドフィールダーはエアロバイクでの負荷テスト中に意識を失った。当初は単なる失神と見られていたが、実際にははるかに深刻な事態であり、医療スタッフは34歳の選手に対して緊急の救命処置を施さなければならなかった。

オスカルはクラブが公開した動画で事態の深刻さについて語り、この医療緊急事態が生死を分ける事態であったことを明かした。この出来事について、彼は次のように述べた。「心臓が2分、2分半ほど止まっていました。テストを受けていたところ、気絶してしまい、血圧が下がり続け、心臓が止まってしまったのです。彼らは心臓マッサージを行いました。私が覚えているのは、気絶したことだけです。」

その後、診断結果は血管迷走神経性失神であることが確認された。この症状により、彼は最終的にこのスポーツの最高レベルでの競技を続けることができなくなった。