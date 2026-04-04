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元チェルシーのスター選手オスカルが、サンパウロでの練習中に心臓に異常をきたし、34歳で早期引退を余儀なくされた
CTダ・バラ・フンダで起きた恐ろしい事件
オスカーの決断は、サンパウロのトレーニング施設で行われたプレシーズンテスト中に起きた衝撃的な出来事に端を発している。その際、このミッドフィールダーはエアロバイクでの負荷テスト中に意識を失った。当初は単なる失神と見られていたが、実際にははるかに深刻な事態であり、医療スタッフは34歳の選手に対して緊急の救命処置を施さなければならなかった。
オスカルはクラブが公開した動画で事態の深刻さについて語り、この医療緊急事態が生死を分ける事態であったことを明かした。この出来事について、彼は次のように述べた。「心臓が2分、2分半ほど止まっていました。テストを受けていたところ、気絶してしまい、血圧が下がり続け、心臓が止まってしまったのです。彼らは心臓マッサージを行いました。私が覚えているのは、気絶したことだけです。」
その後、診断結果は血管迷走神経性失神であることが確認された。この症状により、彼は最終的にこのスポーツの最高レベルでの競技を続けることができなくなった。
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幼少期から所属していたクラブへの感極まる別れ
オスカーは健康上の理由により、2027年12月まで続く予定だったサンパウロとの契約を終了せざるを得なくなった。両者は合意の上で契約を解除し、約170万ユーロの和解金が支払われることになった。
早すぎる退団を振り返り、感極まったオスカーは、トリコロールのサポーターにもっと貢献できなかったことを悔やんだ。彼は次のように語った。「サンパウロのためにもっと何かをしたかったし、もっとプレーしたかった。まだサッカーへの情熱も残っていたし、年齢的にも絶好の時期だった。続けていけたはずなのに、残念ながらこのような事態になってしまった。これからは引退し、サポーターとしてチームを支えていく。ファンとして人生を歩んでいくつもりだ。」
彼は2度の在籍期間を通じて計37試合に出場し、トップチーム在籍中に2得点を挙げ、7アシストを記録してクラブを去ることとなった。
輝かしい国際的なキャリアを振り返って
オスカルは、同世代を代表するトップクラスの攻撃的ミッドフィールダーとして、不朽の功績を残した。サンパウロとインテルナシオナルで頭角を現した後、2012年にチェルシーに移籍し、5年間にわたる活躍の中でプレミアリーグ優勝2回とヨーロッパリーグ優勝を果たした。
2017年、全盛期にあったオスカーは意外な決断を下し、中国スーパーリーグの上海ポートに移籍。その後数年間、リーグの顔として活躍した。アジアでの成績は驚異的で、76ゴール、110アシストを記録した。引退のメッセージの中で、彼は自身の歩んできた道のりを振り返り、「私はここサンパウロでキャリアを終える。この旅は私を世界中の多くの場所へと導いてくれた。 常に温かい愛情を寄せてくれたすべての人々、特に私の復帰以来、そして今直面しているこの困難な時期を通じて支えてくれたサンパウロのファンの皆さんに感謝したい。」
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ブラジルが世界に遺した遺産
オスカーは長年にわたりブラジル代表の主力選手として活躍し、特に2013年のコンフェデレーションズカップや、自国開催となった2014年のワールドカップではその存在感を際立たせた。彼にとって最も有名な瞬間――とはいえ、苦い思い出でもあるが――は、ドイツとの準決勝で7対1という惨敗を喫したあの試合で、ブラジル唯一の得点を挙げたときであった。