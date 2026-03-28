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元チェルシーのスター選手が夏の移籍交渉について明かす中、ンゴロ・カンテがリーグ・アン復帰を示唆
カンテ、パリFCとの交渉を認める
フランス代表のコロンビアとの親善試合を控えた記者会見で、カンテは自身の出身地への復帰が噂されている件について言及した。2018年ワールドカップ優勝メンバーである彼は、その経緯について率直に語り、「昨夏、他のクラブと同様に話し合いの段階にはありました。結局、実現しませんでした。その関心には感謝しています」と述べた。
- AFP
近い将来、フランスに戻る可能性もある
昨年、フランスの首都への移籍は実現しなかったものの、カンテは現役引退前に母国でプレーする可能性を否定していない。全盛期のほとんどをレスター・シティやチェルシーでプレミアリーグで過ごしたこのミッドフィルダーにとって、イングランドでの伝説的な地位に比べれば、リーグ・アンでの経験は比較的限られている。
将来、再びフランスのトップリーグでプレーする可能性について問われると、カンテは地元のファンにとって心強い回答を示した。「フランスでキャリアを終えるのも悪くない。何が起こるか分からないからね」と彼は明かした。この発言は、現在フェネルバフチェでトルコでの新たな章を歩んでいるこのミッドフィルダーが、母国の動向を注視していることを示唆している。
サウジアラビアからトルコへの旅
このベテランMFのキャリアは、2023年にスタンフォード・ブリッジを去って以来、幾度か予想外の展開を見せてきた。中東へ移籍する欧州のスター選手たちの流れに乗る形でサウジアラビアでのプレーを経験した後、カンテは1月の移籍市場において、より伝統的な欧州サッカーの環境への復帰を選択した。フェネルバフチェへの移籍は、タイトル獲得を目指す同クラブにとって大きな戦力補強となった。
環境の変化や年齢を重ねているにもかかわらず、カンテはディディエ・デシャン監督率いるフランス代表にとって依然として不可欠な存在だ。コロンビアとの対戦を控えた代表メンバーに名を連ねていることは、彼がどのリーグでプレーしていようとも、ピッチ上での影響力が衰えていないことを証明している。彼の戦術的な規律とエネルギーは、依然として世界トップクラスの資質であり、リーグ・アンのクラブなら誰もが欲しがるものだろう。
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国際的な存在感を維持する
カンテは、一時期ヨーロッパの「トップ5」リーグ以外でプレーしていたにもかかわらず、代表チームの話題の中心であり続けられた。この事実は、彼のプロとしての姿勢を如実に物語っている。レ・ブルーが新たな国際大会に向けて準備を進める中、カンテは引き続きチーム内でリーダーとしての役割を果たし、台頭しつつある若い世代のフランス人MFたちにとってのメンターとなっている。