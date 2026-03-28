元チェルシーのスター選手が夏の移籍交渉について明かす中、ンゴロ・カンテがリーグ・アン復帰を示唆

昨年、フランスの首都への移籍は実現しなかったものの、カンテは現役引退前に母国でプレーする可能性を否定していない。全盛期のほとんどをレスター・シティやチェルシーでプレミアリーグで過ごしたこのミッドフィルダーにとって、イングランドでの伝説的な地位に比べれば、リーグ・アンでの経験は比較的限られている。

将来、再びフランスのトップリーグでプレーする可能性について問われると、カンテは地元のファンにとって心強い回答を示した。「フランスでキャリアを終えるのも悪くない。何が起こるか分からないからね」と彼は明かした。この発言は、現在フェネルバフチェでトルコでの新たな章を歩んでいるこのミッドフィルダーが、母国の動向を注視していることを示唆している。







