コールは、2023年にチェルシーが6500万ポンドの移籍金でハフェルツをアーセナルへ売却したことを非難した。ハフェルツは最近のアーセナルによるチェルシー戦2-1の勝利で同点弾を決め、モーガン・ロジャーズの先制点を取り消すと、その後にマルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げた。

『Premier League Productions』で語ったコールは、強い苛立ちをあらわにしてこう述べた。「カイ・ハフェルツのような選手がクラブにいるなら、毎日、毎週のように見ているはずだ。コーチや監督は入れ替わる。しかし、フットボール・ディレクターはどうだ？ 彼を手放して以降、クラブがセンターフォワードにどれだけの資金を使ってきたかを見ればいい」