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翻訳者：
元チェルシーのジョー・コール氏、クラブが「ワールドクラス」のカイ・ハフェルツをロンドンのライバルであるアーセナルに売却したことを批判
コールがチェルシーの移籍判断を批判
コールは、2023年にチェルシーが6500万ポンドの移籍金でハフェルツをアーセナルへ売却したことを非難した。ハフェルツは最近のアーセナルによるチェルシー戦2-1の勝利で同点弾を決め、モーガン・ロジャーズの先制点を取り消すと、その後にマルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げた。
『Premier League Productions』で語ったコールは、強い苛立ちをあらわにしてこう述べた。「カイ・ハフェルツのような選手がクラブにいるなら、毎日、毎週のように見ているはずだ。コーチや監督は入れ替わる。しかし、フットボール・ディレクターはどうだ？ 彼を手放して以降、クラブがセンターフォワードにどれだけの資金を使ってきたかを見ればいい」
デ・ブライネや伝説的な監督たちとの比較
コールはさらに、トップタレントの流出を許しているクラブの戦略に疑問を呈し、別の注目すべき退団例との類似性を直接指摘した。コールはこう付け加えた。「まったく十分ではないし、もうこうしたことは起きないようにしなければならないと思う。ケビン・デ・ブライネが去った時もそうだったし、カイ・ハフェルツの時もそうだった。こういう類いの取引は、サー・アレックス・ファーガソン時代のマンチェスター・ユナイテッドや、アーセン・ヴェンゲル時代のアーセナルでは決して起きなかった。ライバルの1つでワールドクラスへと成長した選手を、彼らが手放したなんて話をいつ聞いた？」
この結果により、アーセナルは3試合で勝ち点9が最大となり、チェルシーは勝ち点6で4位にとどまっている。
アーセナル、ハフェルツを称賛
ミケル・アルテタ監督とウーデゴールは日曜日、大きな影響力を発揮したハフェルツのパフォーマンスを称賛した。ウーデゴールはチームメートの賢さを強調し、次のように語った。「彼は本当に賢い選手だ。動き出しがとても良く、DFの注意を大きく引きつけてくれる。そして素晴らしいゴールだった」
アルテタ監督もまた、ハフェルツの総合的な貢献と現在の状態を称えた。「彼は幸せそうだ。落ち着いていて、幸せそうで、私生活でも素晴らしいことがいくつかあった」とアルテタ監督は説明した。「コンディションも良く、毎日トレーニングできていて、今はこのルーティンができている。ゴールを決めているが、それだけではない。チームのために驚くべき働きもしている」
- AFP
両クラブの今後はどうなるのか。
アーセナルは、今季のチャンピオンズリーグ初戦として水曜夜にナポリと対戦する準備を進める中、ここからは欧州の大会に意識を向ける。一方のチェルシーは、この国内でのつまずきから立ち直るべく、週半ばのカラバオカップでリーズ・ユナイテッドと対戦する。
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