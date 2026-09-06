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ライブ
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

元チェルシーのジョー・コール氏、クラブが「ワールドクラス」のカイ・ハフェルツをロンドンのライバルであるアーセナルに売却したことを批判

J. Cole
カイ・ハヴァーツ
アーセナル
アーセナル 対 チェルシー
チェルシー
プレミアリーグ

元チェルシーのジョー・コール氏は、古巣がカイ・ハフェルツをロンドンのライバルであるアーセナルへ売却した判断を強く批判した。ハフェルツは日曜日、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルがチェルシーに2-1で重要な勝利を収めるうえで大きな役割を果たしており、コール氏は、非常に才能のある選手を直接のライバル強化につながる形で手放すような移籍戦略に疑問を投げかけた。

  • コールがチェルシーの移籍判断を批判

    コールは、2023年にチェルシーが6500万ポンドの移籍金でハフェルツをアーセナルへ売却したことを非難した。ハフェルツは最近のアーセナルによるチェルシー戦2-1の勝利で同点弾を決め、モーガン・ロジャーズの先制点を取り消すと、その後にマルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げた。

    『Premier League Productions』で語ったコールは、強い苛立ちをあらわにしてこう述べた。「カイ・ハフェルツのような選手がクラブにいるなら、毎日、毎週のように見ているはずだ。コーチや監督は入れ替わる。しかし、フットボール・ディレクターはどうだ？ 彼を手放して以降、クラブがセンターフォワードにどれだけの資金を使ってきたかを見ればいい」

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  • デ・ブライネや伝説的な監督たちとの比較

    コールはさらに、トップタレントの流出を許しているクラブの戦略に疑問を呈し、別の注目すべき退団例との類似性を直接指摘した。コールはこう付け加えた。「まったく十分ではないし、もうこうしたことは起きないようにしなければならないと思う。ケビン・デ・ブライネが去った時もそうだったし、カイ・ハフェルツの時もそうだった。こういう類いの取引は、サー・アレックス・ファーガソン時代のマンチェスター・ユナイテッドや、アーセン・ヴェンゲル時代のアーセナルでは決して起きなかった。ライバルの1つでワールドクラスへと成長した選手を、彼らが手放したなんて話をいつ聞いた？」

    この結果により、アーセナルは3試合で勝ち点9が最大となり、チェルシーは勝ち点6で4位にとどまっている。



  • アーセナル、ハフェルツを称賛

    ミケル・アルテタ監督とウーデゴールは日曜日、大きな影響力を発揮したハフェルツのパフォーマンスを称賛した。ウーデゴールはチームメートの賢さを強調し、次のように語った。「彼は本当に賢い選手だ。動き出しがとても良く、DFの注意を大きく引きつけてくれる。そして素晴らしいゴールだった」

    アルテタ監督もまた、ハフェルツの総合的な貢献と現在の状態を称えた。「彼は幸せそうだ。落ち着いていて、幸せそうで、私生活でも素晴らしいことがいくつかあった」とアルテタ監督は説明した。「コンディションも良く、毎日トレーニングできていて、今はこのルーティンができている。ゴールを決めているが、それだけではない。チームのために驚くべき働きもしている」

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    両クラブの今後はどうなるのか。

    アーセナルは、今季のチャンピオンズリーグ初戦として水曜夜にナポリと対戦する準備を進める中、ここからは欧州の大会に意識を向ける。一方のチェルシーは、この国内でのつまずきから立ち直るべく、週半ばのカラバオカップでリーズ・ユナイテッドと対戦する。

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