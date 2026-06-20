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元チェルシーとニューカッスルのストライカーが、リーグ・アンのクラブのスポーツディレクターに就任した。
ル・アーヴルがバを故郷へ呼び戻す
ル・アーヴルは、元チェルシー、ニューカッスル、ウェストハムのストライカー、バ氏を新スポーツディレクターに任命したと発表した。41歳の彼はボドメル氏の後任としてスタッド・オセアンでクラブのスポーツ運営を統括する。ル・アーヴルで幼少期から10代を過ごしたバ氏にとって、これは馴染み深い環境への復帰となる。アフリカサッカー界で著名な選手だった彼は2021年に現役を引退し、今回クラブの重要役職に就いた。
就任は金曜日に正式発表され、バは2021年の現役引退後すぐにクラブ運営へ転身した。彼は今後、リーグ・アンでの地位向上を目指すクラブで要の役割を担う。
ル・アーヴルがバを歓迎する
ル・アーヴルは発表で、バと街の絆を強調し、彼が育ったクラブと地域への復帰を歓迎した。
クラブは公式声明で「ある意味、帰郷だ。デンバ・バは幼少期から青年期までル・アーヴルで過ごし、今、この『海の街』に定住するために戻ってきた！」と発表した。
「豊富な経験とチームを築く精神で、デンバ・バがル・アーヴルACに加入。クラブの発展とリーグ・アンでの定着に貢献してくれるでしょう。ようこそ、デンバ！」
ダンケルクでの成功が彼にその機会をもたらした
バ氏はリーグ2ダンケルクでスポーツ幹部として成功を収め、その手腕を買われて同クラブへ加入した。選手獲得やチーム運営での実績が評価され、ピッチ外でも名声を確立した。
選手時代にはイングランドやトルコでもプレーし、多様な環境を経験した。ル・アーヴルは、その経歴が才能ある選手獲得につながり、リーグ・アンでのクラブ目標達成を支えると期待している。
- AFP
重要な移籍市場が控えている
バ監督の当面の課題は、次期移籍市場に向けたル・アーヴルの準備だ。まずはフランス1部で戦える質と層をチームに備えることが急務である。ボドマーの後任としての重圧はあるが、クラブは彼が既にある基盤をさらに強化すると期待している。