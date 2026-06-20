元チェルシーとニューカッスルのストライカーが、リーグ・アンのクラブのスポーツディレクターに就任した。

ル・アーヴルは、元チェルシー、ニューカッスル、ウェストハムのストライカー、バ氏を新スポーツディレクターに任命したと発表した。41歳の彼はボドメル氏の後任としてスタッド・オセアンでクラブのスポーツ運営を統括する。ル・アーヴルで幼少期から10代を過ごしたバ氏にとって、これは馴染み深い環境への復帰となる。アフリカサッカー界で著名な選手だった彼は2021年に現役を引退し、今回クラブの重要役職に就いた。

就任は金曜日に正式発表され、バは2021年の現役引退後すぐにクラブ運営へ転身した。彼は今後、リーグ・アンでの地位向上を目指すクラブで要の役割を担う。