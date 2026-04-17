フランク・ランパードなど同世代が早くからトップリーグの監督になった一方、コールは準備に時間をかけ、基礎固めを優先した。ティエリ・アンリやカルロ・アンチェロッティから影響を受けたものの、過去の監督を真似るのではなく独自のスタイル確立に集中した。

長期的な野心と努力で実力を示したいという思いについて、コールはこう語る。「フランク・ランパードは素晴らしかった。引退後、彼は私よりずっと先を行っていた。彼と比べられ、『なぜすぐに監督にならなかったのか』とよく聞かれる。準備ができていなかったからだ。ただそれだけだ。私は地固めをし、このチャンスに備えてきた」

ジョゼ・モウリーニョにはなれない。まだ何も勝ち取っていないから、彼のような地位や尊敬はない。カルロ・アンチェロッティは冷静で、選手としても監督としても成功している。彼にもなれない。ラファ・ベニテスにもなれない。 彼らから少しずつ学び、自分らしくあり、自分のプロセスを信じ、チェゼーナに集中しなければならない。努力を重ね、いつかトロフィーを勝ち取れることを願っている。」