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元チェルシーとアーセナルのスターは、イタリア2部で監督キャリアを始める前に、イングランドのクラブから就任を躊躇させられたと明かした。
コールがイタリアで指揮を執る
元チェルシー、アーセナルで活躍した彼は、約7年間アシスタントコーチを務めた後、イタリア2部チェゼーナ監督に就任した。 チェルシー、エバートン、イングランドU-21での指導経験があるにもかかわらず、母国では「経験不足」とされチャンスに恵まれなかった。選手時代にローマでプレーした彼が、イングランド人監督としてイタリアの舞台に挑むのは極めて珍しい。
- AFP
英国の制度への不満
コールは、経験を積む機会を与えないまま「経験が足りない」と語るイングランドのクラブの矛盾を批判した。彼は海外で指導する黒人イングランド人監督として誇りを持ち、新天地でハイインテンシティなスタイルを導入すると誓った。
セリエB移籍前に直面した壁について、コールはBBCスポーツに語った。「イングランドのクラブと話をしたが、機会の少なさに意気消沈していた。彼らは『経験がない』と言い訳をする。言いたいことは分かる。でも、どうすれば経験を積めるんだ？
6、7年控えで戦う中で生まれるジレンマだ。指導者側もクラブ側も、互いに賭けに出る必要がある。イタリアで活動する黒人イングランド人コーチは多くない。だからこそ、彼らにとっても大きな賭けだ。私はここに来られたことを誇りに思う。ここは素晴らしい場所であり、再出発にふさわしい。戻れてうれしい。 私たちはこれまでとは異なる、少し特別なことをやっていくつもりだ」と語った。
独自のアイデンティティを築く
フランク・ランパードなど同世代が早くからトップリーグの監督になった一方、コールは準備に時間をかけ、基礎固めを優先した。ティエリ・アンリやカルロ・アンチェロッティから影響を受けたものの、過去の監督を真似るのではなく独自のスタイル確立に集中した。
長期的な野心と努力で実力を示したいという思いについて、コールはこう語る。「フランク・ランパードは素晴らしかった。引退後、彼は私よりずっと先を行っていた。彼と比べられ、『なぜすぐに監督にならなかったのか』とよく聞かれる。準備ができていなかったからだ。ただそれだけだ。私は地固めをし、このチャンスに備えてきた」
ジョゼ・モウリーニョにはなれない。まだ何も勝ち取っていないから、彼のような地位や尊敬はない。カルロ・アンチェロッティは冷静で、選手としても監督としても成功している。彼にもなれない。ラファ・ベニテスにもなれない。 彼らから少しずつ学び、自分らしくあり、自分のプロセスを信じ、チェゼーナに集中しなければならない。努力を重ね、いつかトロフィーを勝ち取れることを願っている。」
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パレルモ戦が待ち受けている
今週土曜日、コール監督率いるチェゼーナはセリエBの重要な一戦でパレルモと対戦する。34試合で44ポイントを獲得し8位につけ、昇格プレーオフ予選圏内を走るチームは、アウェイでの不振を克服するため、より柔軟なポゼッションスタイルへの転換を図っている。