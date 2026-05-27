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元チェルシーでブラジル代表のスター選手が、バイエル・レバークーゼンの監督就任に向けて交渉中。
レバークーゼンがルイスとの交渉を開始
レバークーゼンは新時代へ向けルイス氏との交渉を開始した。スカイ・スポーツによると、40歳の彼は理事会から強い支持を得るが、交渉が決裂した場合に備え代替候補も用意している。
クラブは現在、ヒュルマンド監督の退任手続きを進めている。ヒュルマンド監督は、昨季第2節後に退任したエリック・テン・ハグ監督の後任として就任したが、期待に応えられていなかった。契約は2027年まで残っているものの、後任が決まり次第、クラブは速やかに退任を発表する方針だ。
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ベンチでの急成長
ルイスはアトレティコ・マドリードで333試合、ブラジル代表で44キャップを記録し、2024年初頭に現役を引退。同年9月には母国ブラジルのフラメンゴ監督に就いた。
在任中、リーグとコパ・リベルタドーレス制覇を達成し、その戦術眼を示した。3月に解任されたが、ブラジルでの実績から欧州での評価は依然として高い。
チャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった
レバークーゼンはブンデスリーガで悔しいシーズンを終え、新監督招聘を急ぐ。シュトゥットガルトとの争いでチャンピオンズリーグ出場権を逃し、6位でヨーロッパリーグ権を獲得した。
終盤には選手や首脳陣の不満が表面化し、戦術の一貫性欠如を指摘する声も多かった。来季CL復帰を目指すクラブにとって、ルイス新監督の就任は哲学の大転換となるだろう。
- AFP
ヨーロッパでの輝かしい実績と、選手としての確かな経歴
ルイスはアトレティコ・マドリードとチェルシーでのキャリアで欧州サッカーの豊富な経験を積んだ。アトレティコではラ・リーガ、コパ・デル・レイ、ヨーロッパリーグ2回、UEFAスーパーカップ3回を制し、チャンピオンズリーグ決勝にも2度進出した。チェルシーではプレミアリーグとリーグカップをそれぞれ1回優勝した。