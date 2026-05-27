レバークーゼンは新時代へ向けルイス氏との交渉を開始した。スカイ・スポーツによると、40歳の彼は理事会から強い支持を得るが、交渉が決裂した場合に備え代替候補も用意している。

クラブは現在、ヒュルマンド監督の退任手続きを進めている。ヒュルマンド監督は、昨季第2節後に退任したエリック・テン・ハグ監督の後任として就任したが、期待に応えられていなかった。契約は2027年まで残っているものの、後任が決まり次第、クラブは速やかに退任を発表する方針だ。