この人事は、ホンの2024年の任命を巡って先月、KFA本部に警察の家宅捜索が入ったことや、外国人主審に性的接待を提供したとの疑惑についての公式謝罪を受け、KFAが深刻な内部混乱に見舞われる中で行われた。

モレノ自身の代表チームでの経歴には、エンリケの娘の病気により同氏が退任した2019年に、スペイン代表でその後任として指揮を執った経験もある。エンリケがユーロ2020開幕前に復帰した際には、エンリケがかつてのアシスタントを不忠誠だと非難し、2人は公然と決裂した。