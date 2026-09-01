Russian Look
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元スペイン代表監督が韓国代表の新指揮官に就任 KFAはワールドカップ惨敗を受け、ルイス・エンリケ前監督の元アシスタントを招へい
モレノが暫定的に指揮を執る
KFAは、空席となっていた監督職を埋めるための公開募集プロセスを経て、モレノを暫定指揮官に任命した。このポストは、ホンが6月に北米で行われたワールドカップでの悲惨なグループステージ敗退を受けて辞任したことで空席となっていた。48歳の指揮官は、韓国代表を率いる初のスペイン人となる。
- AFP
スキャンダルが韓国サッカー界を包み込む
この人事は、ホンの2024年の任命を巡って先月、KFA本部に警察の家宅捜索が入ったことや、外国人主審に性的接待を提供したとの疑惑についての公式謝罪を受け、KFAが深刻な内部混乱に見舞われる中で行われた。
モレノ自身の代表チームでの経歴には、エンリケの娘の病気により同氏が退任した2019年に、スペイン代表でその後任として指揮を執った経験もある。エンリケがユーロ2020開幕前に復帰した際には、エンリケがかつてのアシスタントを不忠誠だと非難し、2人は公然と決裂した。
スペイン人がテクノロジーに関する主張を否定
元モナコおよびグラナダの指揮官であるモレノは、2025年9月にソチを去る前、同クラブを率いていた際に人工知能を使用していたとしてロシアメディアから非難を受けた。スペイン紙『Marca』に寄せた公開書簡で、その主張を強く否定したモレノは次のように記した。「私は試合の準備、先発メンバーの決定、あるいは選手の選択のために、ChatGPTやいかなるAIも使ったことは一度もない。それはまったくの事実無根だ」
また、決定はコーチングスタッフとともに下していると強調し、こう付け加えた。「私のフットボールでのキャリアは、まさにデータと映像分析を通じて始まった。そこが私の専門分野であり、キャリア初期に違いを生んだものでもある」
- (C)Getty Images
アジアカップに先立って親善試合が行われる
モレノは9月にエクアドル、ウルグアイとのホームでの親善試合を指揮し、その後10月にはベネズエラ、ウズベキスタン戦に臨む。さらに11月にも試合が組まれる可能性がある。連盟は、成績評価を条件に、1月7日から2月5日までサウジアラビアで開催されるアジアカップでも同氏がチームを率いる可能性があると確認した。今後のこれらの試合は、代表チームに対する国民の信頼を取り戻すための重要な機会となる。
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