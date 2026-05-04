元スターFWの息子への痛烈な一撃：ネイマールがFCサントスの練習で騒動を引き起こす

その際、乱闘に発展し、ネイマールがロビーニョ・ジュニアに平手打ちを食らわせたとされる。Globoesporteは両者の間で「押し合いやもみ合い」があったと報じ、平手打ちについてはチームメイトの一人が同メディアに確認したという。

原因は18歳のロビーニョ・ジュニアが披露したドリブルで、ネイマールはこれを無礼と感じた。バルセロナやPSGでプレーした元スターは「やめてくれ」と求めたが、ロビーニョ・ジュニアが応じず事態はエスカレートした。

ネイマールは後に和解を求め謝罪したが、18歳のロビーニョ側は代理人を通じてクラブの声明を求めており、事態は収束していない。