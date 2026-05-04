ブラジルのポータルサイト「Globoesporte」とESPNによると、34歳の選手とロビーニョの息子が練習で衝突した。
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元スターFWの息子への痛烈な一撃：ネイマールがFCサントスの練習で騒動を引き起こす
その際、乱闘に発展し、ネイマールがロビーニョ・ジュニアに平手打ちを食らわせたとされる。Globoesporteは両者の間で「押し合いやもみ合い」があったと報じ、平手打ちについてはチームメイトの一人が同メディアに確認したという。
原因は18歳のロビーニョ・ジュニアが披露したドリブルで、ネイマールはこれを無礼と感じた。バルセロナやPSGでプレーした元スターは「やめてくれ」と求めたが、ロビーニョ・ジュニアが応じず事態はエスカレートした。
ネイマールは後に和解を求め謝罪したが、18歳のロビーニョ側は代理人を通じてクラブの声明を求めており、事態は収束していない。
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ネイマールはブラジル代表としてW杯に出場したいと考えている
ネイマールと若手選手は本来極めて仲が良く、「親分と弟子」のような関係だ。しかし練習後も空気は張り詰めたままだった。
サントスはすでに16位と低迷する中、この対立が新たな負担となっている。ネイマールは直近2試合でメンバー外ながら、11試合4得点3アシストとまずまずの数字を残している。
34歳のネイマールは、米・墨・加で開催されるW杯出場を目標にしており、直近の代表招集は逃したが、代表入りは依然として可能性が残されている。