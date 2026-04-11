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元スター選手は、マンチェスター・シティが優勝すればミケル・アルテタ監督が解任されると述べ、アーセナルにはプレミアリーグ優勝争いを戦い抜く「精神的な強さ」が欠けていると指摘した。
エミレーツでの一戦は重大な意味を持つ
アルテタ監督への圧力は限界だ。元アーセナルMFは、今季タイトルを取れなければ解任の可能性があると指摘する。2019年12月の就任以来、彼はFAカップ1回とFAコミュニティ・シールド2回しか獲得していない。クラブはタイトル争いに加わったが、期待は「進歩」から「タイトル獲得の絶対的な必要性」へ移った。 多額の投資を受けた今、2004年以来遠ざかるプレミアリーグ優勝という長年の願いを叶えることが強く求められている。
リンパー氏は、今季もタイトルを逃せばクラブ首脳が動くとの見方を示した。NewBettingSitesの取材に、元ウインガーは「アーセナルが今季トロフィーを取れなければ、アルテタには致命傷だ。補強した選手で少なくとも2冠を狙えるはずだった」と語った。 ここ数年で最も強いメンバーがそろっている。それでもタイトルを取れなければ、クラブは大きな打撃を受けるが、アルテタ本人へのダメージはそれ以上だ。ファンやクラブが結果を見れば、優勝できなければ解任は避けられないだろう」
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メンタル面の強さに関する疑問
アーセナルがここ数年優勝争いをしたときの共通点は、終盤のプレッシャーの中でも勢いを保てることだった。しかしボーンマスに2-1で敗れ、マンチェスター・シティが巻き返す余地が生まれた。 勝ち点差は9のままですが、4月19日の直接対決を前にシティにはまだ2試合の消化試合があります。さらに、カラバオ・カップ決勝とFAカップ準々決勝での敗退も重なり、リンパー氏は「今のチームに精神的な強さがあるのか疑問だ」と語り、強い意志でプレミアリーグを制した過去の伝説的キャプテンたちと比較して現在のチームを厳しく批判しました。
「私が懸念しているのは、重要な場面でこのアーセナルが精神的に強いかどうかだ」とリンパーは語った。 「才能はリーグでもヨーロッパでも世界でもトップクラス。だがこういう局面で精神的に強靭な選手が立ち上がれるかが重要だ。昔はロイ・キーンやパトリック・ヴィエラのような強い個性を持つキャプテンがいた。今のチームに同じ強さがあるか。それが全てだ」
カップ戦敗退とローテーションへの批判
リンパーは、アーセナルの国内カップ戦敗退を受け、アルテタの采配を厳しく批判した。大会に「優先順位」をつけ、クラブの歴史を軽視しているという。
「サウサンプトン戦の布陣は批判されるべきだ。FAカップを軽視するべきではない」と語り、選手起用への失望を示した。さらに「FAカップとリーグカップを最下位に置いているように見える。カップ戦を粗末にする行為で、あってはならない」と結んだ。
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最終的なタイトルの決定
厳しい批判を展開したにもかかわらず、リンパー氏は「シティが追いつく可能性は低く、アーセナルが数ポイント差でプレミアリーグを制する」と予測し、優勝の可能性に楽観的だ。ただし欧州での成功については慎重で、「チャンピオンズリーグ制覇は欧州の強豪と戦う現状では難しい」と認め、チームの成長段階を踏まえると国内タイトルの方が現実的な目標だと示唆した。