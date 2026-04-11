アーセナルがここ数年優勝争いをしたときの共通点は、終盤のプレッシャーの中でも勢いを保てることだった。しかしボーンマスに2-1で敗れ、マンチェスター・シティが巻き返す余地が生まれた。 勝ち点差は9のままですが、4月19日の直接対決を前にシティにはまだ2試合の消化試合があります。さらに、カラバオ・カップ決勝とFAカップ準々決勝での敗退も重なり、リンパー氏は「今のチームに精神的な強さがあるのか疑問だ」と語り、強い意志でプレミアリーグを制した過去の伝説的キャプテンたちと比較して現在のチームを厳しく批判しました。

「私が懸念しているのは、重要な場面でこのアーセナルが精神的に強いかどうかだ」とリンパーは語った。 「才能はリーグでもヨーロッパでも世界でもトップクラス。だがこういう局面で精神的に強靭な選手が立ち上がれるかが重要だ。昔はロイ・キーンやパトリック・ヴィエラのような強い個性を持つキャプテンがいた。今のチームに同じ強さがあるか。それが全てだ」