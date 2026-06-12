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元スターは「チェルシーはエンツォ・フェルナンデスを放出し、レアル・マドリードのMFとトレードすべきだ」と語った。
混乱の中、中盤の選手交代が提案された。
スタンフォード・ブリッジ首脳陣は、2032年まで巨額契約を結ぶフェルナンデスの去就決定を急ぐ。彼は4月、スペイン移籍の可能性を示唆したため2試合の内部出場停止を受けた。一方、『エル・ナシオナル』紙によると、レアル・マドリード復帰のモウリーニョ監督はカマヴィンガを5000万～8000万ユーロで売却する意向だ。プティ氏は、両クラブにとって今夏の直接トレードが解決策になると見る。
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プティがブルーズに行動を促す
BetVictor Live Casinoのインタビューに応じた元ワールドカップ優勝者のプティは、中盤の選手交換を支持した。彼はこう語った。「エドゥアルド・カマヴィンガとエンツォ・フェルナンデスの交換トレード？なぜダメなのか？カマヴィンガはまだ非常に若い。18歳でレンヌからマドリードに移籍し、レアル・マドリードで6、7年間プレーしてきた。
彼はすでに複数のタイトルを獲得しており、驚くべき若き才能だ。しかし、ここ2シーズンの彼のレベルを判断するのは難しい。さまざまな理由でレアル・マドリードで力を発揮できなかった選手は多い。
カマヴィンガは有望だ。チェルシーには若手が多数いるが、彼には経験がある。レアル・マドリードで多くのタイトルを獲得し、代表でもプレーしてきた彼が加入すれば、チェルシーに欠けている経験をもたらすだろう。
彼は才能があり、チームにフィットするだろう」
フェルナンデスのキャプテン職が激しい批判を浴びている
チェルシーの不振なシーズンが終わり、フェルナンデスと首脳陣の対立は激化している。ブルーズは10位でプレミアリーグを終え、来季のヨーロッパ大会出場権を逃した。
プティは「エンツォは去るべきだ。去りたい選手を無理に留められない。彼は去りたいと表明し罰金も科された。過去2年間チェルシーのベスト選手の一人だと理解しているが、キャプテンとしてこの状態は維持できない」と語った。
彼は明らかに残留したくない。チェルシーの現状にうんざりしているのは明白だ。今シーズンは混乱の連続だった。彼はレアル・マドリードの標的になっており、彼らは強力なMFを求めている。彼が移籍しても驚かない。」
- AFP
夏の移籍市場での激戦
夏の移籍市場が迫る中、両クラブは戦術の調整を迫られている。モウリーニョ監督はレアル・マドリードをより技術的なチームに再構築する決意だ。カマヴィンガはフランス代表のワールドカップメンバー入りを逃し、プレミアリーグ移籍を検討している。チェルシー首脳陣は、フェルナンデスへの長期投資を守るか、チーム内の和を回復するために放出するか決断しなければならない。