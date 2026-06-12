元スターは「チェルシーはエンツォ・フェルナンデスを放出し、レアル・マドリードのMFとトレードすべきだ」と語った。

BetVictor Live Casinoのインタビューに応じた元ワールドカップ優勝者のプティは、中盤の選手交換を支持した。彼はこう語った。「エドゥアルド・カマヴィンガとエンツォ・フェルナンデスの交換トレード？なぜダメなのか？カマヴィンガはまだ非常に若い。18歳でレンヌからマドリードに移籍し、レアル・マドリードで6、7年間プレーしてきた。

彼はすでに複数のタイトルを獲得しており、驚くべき若き才能だ。しかし、ここ2シーズンの彼のレベルを判断するのは難しい。さまざまな理由でレアル・マドリードで力を発揮できなかった選手は多い。

カマヴィンガは有望だ。チェルシーには若手が多数いるが、彼には経験がある。レアル・マドリードで多くのタイトルを獲得し、代表でもプレーしてきた彼が加入すれば、チェルシーに欠けている経験をもたらすだろう。

彼は才能があり、チームにフィットするだろう」