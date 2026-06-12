Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

元スターは「チェルシーはエンツォ・フェルナンデスを放出し、レアル・マドリードのMFとトレードすべきだ」と語った。

移籍情報
エンソ・フェルナンデス
エドゥアルド・カマヴィンガ
イノーラ・ペティー
E. Petit
チェルシー
プレミアリーグ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

元チェルシーのMFエマニュエル・プティは、クラブにエンツォ・フェルナンデスを放出し、レアル・マドリードとエドゥアルド・カマヴィンガを巡るトレード交渉を行うよう勧めた。アルゼンチン人MFはロンドンで不安定な時期を過ごし、一方のカマヴィンガはベルナベウの監督交代で将来が不透明になっている。

  • 混乱の中、中盤の選手交代が提案された。

    スタンフォード・ブリッジ首脳陣は、2032年まで巨額契約を結ぶフェルナンデスの去就決定を急ぐ。彼は4月、スペイン移籍の可能性を示唆したため2試合の内部出場停止を受けた。一方、『エル・ナシオナル』紙によると、レアル・マドリード復帰のモウリーニョ監督はカマヴィンガを5000万～8000万ユーロで売却する意向だ。プティ氏は、両クラブにとって今夏の直接トレードが解決策になると見る。

    • 広告
  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    プティがブルーズに行動を促す

    BetVictor Live Casinoのインタビューに応じた元ワールドカップ優勝者のプティは、中盤の選手交換を支持した。彼はこう語った。「エドゥアルド・カマヴィンガとエンツォ・フェルナンデスの交換トレード？なぜダメなのか？カマヴィンガはまだ非常に若い。18歳でレンヌからマドリードに移籍し、レアル・マドリードで6、7年間プレーしてきた。

    彼はすでに複数のタイトルを獲得しており、驚くべき若き才能だ。しかし、ここ2シーズンの彼のレベルを判断するのは難しい。さまざまな理由でレアル・マドリードで力を発揮できなかった選手は多い。

    カマヴィンガは有望だ。チェルシーには若手が多数いるが、彼には経験がある。レアル・マドリードで多くのタイトルを獲得し、代表でもプレーしてきた彼が加入すれば、チェルシーに欠けている経験をもたらすだろう。

    彼は才能があり、チームにフィットするだろう」

  • フェルナンデスのキャプテン職が激しい批判を浴びている

    チェルシーの不振なシーズンが終わり、フェルナンデスと首脳陣の対立は激化している。ブルーズは10位でプレミアリーグを終え、来季のヨーロッパ大会出場権を逃した。

    プティは「エンツォは去るべきだ。去りたい選手を無理に留められない。彼は去りたいと表明し罰金も科された。過去2年間チェルシーのベスト選手の一人だと理解しているが、キャプテンとしてこの状態は維持できない」と語った。

    彼は明らかに残留したくない。チェルシーの現状にうんざりしているのは明白だ。今シーズンは混乱の連続だった。彼はレアル・マドリードの標的になっており、彼らは強力なMFを求めている。彼が移籍しても驚かない。」

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

    夏の移籍市場での激戦

    夏の移籍市場が迫る中、両クラブは戦術の調整を迫られている。モウリーニョ監督はレアル・マドリードをより技術的なチームに再構築する決意だ。カマヴィンガはフランス代表のワールドカップメンバー入りを逃し、プレミアリーグ移籍を検討している。チェルシー首脳陣は、フェルナンデスへの長期投資を守るか、チーム内の和を回復するために放出するか決断しなければならない。