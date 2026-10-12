会場に入ったレヴィーンとブラウンは、激しい宗教儀式の真っただ中にいた。牧師が信者から悪霊を追い払おうとしており、2人は待たなければならなかった。レヴィーンは、その現実離れした光景をこう振り返った。「私たちが訪ねた夜は、ちょうど悪霊払いが行われていた。男たちが壇上に上がると、ジョー牧師が頭に手を置く。辺りには大きなうめき声が響き、牧師が彼らを押すと、後ろ向きに倒れるんだ。私は座ったまま、『一体何が起きてるんだ、クソッ』と思っていた。マーヴィンに会いに来たのに、あちこちで人が倒れ、6人ほどが地面に横たわっていた。これまで経験した中で最も奇妙な夜だった」