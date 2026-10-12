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元スコットランド代表監督クレイグ・レヴェイン、マーヴィン・アンドリュース獲得のためゴードン・ブラウンと奇妙な「教会での悪魔払い」に参加した過去を振り返る
カーカルディでの奇妙な移籍ミッション
ポッドキャスト番組『Undr the Cosh』で、レベインは通常の移籍交渉の会合が思わぬ展開を迎えた経緯を語った。レイス・ローバーズは、レンジャーズを退団したばかりのアンドリュースの獲得を目指していた。当時は財務相で、後に首相となるブラウンがレベインに電話をかけ、カークカルディで会おうと持ちかけた。現地に着いたレベインは、この有力政治家の派手な登場に驚いたという。「余談だが、レイス・ローバーズはマーヴィン・アンドリュースを獲得しようとしていた。それで車で向かい、駐車場に車を止めた。着いたとき、レンジローバーが3台、ものすごい勢いで駐車場に入ってきたんだ」とレベインは振り返った。
- AFP
ゴードン・ブラウンが先頭に立つ
ブラウンがレヴィンに、自分の車に乗ってアンドリュースに会いに行くよう指示すると、事態はさらに緊迫した。アンドリュースはザイオン・プレイズ・センターで働いていた。この教会を運営していたのは、DFアンドリュースの精神的な師であるジョー・ヌウォコイエ牧師だった。レヴィンはこう続けた。「ライトが点滅し、サイレンが鳴っていて、『何だ、クソッ！？』と思った。そのうちの1台の窓が下がると、乗っていたのはゴードンだった。彼は『俺の車に乗れ。マーヴィンに会いに行くぞ』と言った。マーヴィンはその晩、教会で働いていたんだ」
霊的な救済を目の当たりにする
会場に入ったレヴィーンとブラウンは、激しい宗教儀式の真っただ中にいた。牧師が信者から悪霊を追い払おうとしており、2人は待たなければならなかった。レヴィーンは、その現実離れした光景をこう振り返った。「私たちが訪ねた夜は、ちょうど悪霊払いが行われていた。男たちが壇上に上がると、ジョー牧師が頭に手を置く。辺りには大きなうめき声が響き、牧師が彼らを押すと、後ろ向きに倒れるんだ。私は座ったまま、『一体何が起きてるんだ、クソッ』と思っていた。マーヴィンに会いに来たのに、あちこちで人が倒れ、6人ほどが地面に横たわっていた。これまで経験した中で最も奇妙な夜だった」
- Getty Images Sport
アンドリュースのサッカー引退後の人生
アンドリュースは最終的にレイス・ローヴァーズと契約し、その決断は自身の信仰に導かれたものだと語った。サッカー選手を引退した後は、キリスト教の伝道師としての活動に専念。現在も信仰に基づく使命に取り組み、幽霊が出る家の悪霊払いを申し出たことでも知られる。悪魔の力との闘いは、現役引退後も続いている。
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