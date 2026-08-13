元エヴァートンのシニアスカウトを務めたキングは、タヴァーニアが今まさに全盛期に入りつつあり、マージーサイドのクラブがどうしても必要としているポジション面での多様性を備えていると考えている。

キングは『Football Insider』に対し、この選手の資質について次のように評価した。「彼は25歳、26歳、27歳あたりでさらに伸びるタイプだろう。だから、見れば分かるように、改めて良い年齢だ。ここまでよくやっている。

「中盤でもプレーできるし、ワイドでもプレーできる。ジョンソンとともに加える選手として、興味深い存在になり得るだろう。確かに中盤を引き上げられる選手ではあるはずだ。

「ボーンマスでもよくやっている。ボーンマスの補強を見れば、とても良いものだったと言えるだろう。まったく、あのクラブは選手売却でかなりの金を生み出してきた。比較的安く獲得して、高額で売っているんだ」