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元スカウトが、エバートンによる「興味深い」プレミアリーグMF獲得を支持
エヴァートンがタヴァーニアー獲得を検討か
エヴァートンが、ボーンマスMFタヴァーニアーの今夏加入の可能性について、最初の問い合わせを行ったと報じられている。モイーズ監督は、5人の完全移籍加入を受けて、エヴァートンの中盤の選択肢を強化したい考えだ。しかし、27歳の同選手は2029年までバイタリティ・スタジアムとの契約を残しており、前季に8得点4アシストを記録したこともあって、獲得には高額な移籍金が必要になるとみられる。
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スカウトがボーンマスMFを称賛
元エヴァートンのシニアスカウトを務めたキングは、タヴァーニアが今まさに全盛期に入りつつあり、マージーサイドのクラブがどうしても必要としているポジション面での多様性を備えていると考えている。
キングは『Football Insider』に対し、この選手の資質について次のように評価した。「彼は25歳、26歳、27歳あたりでさらに伸びるタイプだろう。だから、見れば分かるように、改めて良い年齢だ。ここまでよくやっている。
「中盤でもプレーできるし、ワイドでもプレーできる。ジョンソンとともに加える選手として、興味深い存在になり得るだろう。確かに中盤を引き上げられる選手ではあるはずだ。
「ボーンマスでもよくやっている。ボーンマスの補強を見れば、とても良いものだったと言えるだろう。まったく、あのクラブは選手売却でかなりの金を生み出してきた。比較的安く獲得して、高額で売っているんだ」
エヴァートンが最初の問い合わせを行う
エヴァートンの関心をめぐる報道は、8月9日にジャーナリストのベン・ジェイコブスが自身のX アカウントへの投稿で舞台裏の状況を説明したことで、すでに裏付けられていた。 ジェイコブスはこう述べている。「エヴァートンがマーカス・タヴァーニアーについて照会を行ったと理解している。現時点では選手サイドとの初期協議。ボーンマスへの正式なアプローチはない」
もし契約成立となれば、元ミドルズブラのこの選手は、ブレナン・ジョンソン、マーリン・ロール、タイリーク・ジョージ、ヘイデン・ハックニー、クリスティアン・ノアゴーアの加入に続き、エヴァートンの戦力刷新をさらに進めることになる。
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モイーズ、最後の仕上げを求める
エヴァートンはプレミアリーグ開幕に向け、中位での戦いにより安定感をもたらすべく、引き続きスカッドの調整を進めている。タヴァーニアーが加われば、サイドと中央の両方でプレーできる能力により、モイーズ監督に貴重な戦術的柔軟性をもたらすことになる。ただ、MFにとっての重要性とボーンマスとの長期契約を踏まえると、チェリーズとの正式交渉は難航が予想される。
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