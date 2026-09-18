元サウサンプトンFWドゥシャン・タディッチ、2年間の代表引退を経てセルビア代表への衝撃復帰を認める

この復帰への道は、セルビアサッカー協会の粘り強さとタディッチの欧州復帰によって切り開かれた。元アヤックス主将は、最初に代表引退を表明して以降、協会が継続的に連絡を取り続けていたと説明した。サウジアラビアでの以前のプレーも、代表への早期復帰を妨げる移動面での障壁になっていた。エールディヴィジのNECナイメヘンへの移籍は、このチャンスメイカーを取り巻く状況を変えた。欧州サッカーのリズムに戻ったことで、身体の状態と野心が再び高まっている。

「引退した時、協会は何度も復帰するよう連絡をくれた。だが、その時点ではまだ身体的に準備ができていなかった。あそこでプレーしていた時は（サウジアラビア）、行き来を絶えず続けるには距離が遠すぎた」と明かした。