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元サウサンプトンFWドゥシャン・タディッチ、2年間の代表引退を経てセルビア代表への衝撃復帰を認める
伝説の代表復帰
セルビア代表は、最も経験豊富な存在の復帰を迎えることになりそうだ。タディッチが、再び代表のユニフォームに袖を通す準備ができていると認めたためである。EURO2024後に代表キャリアに終止符を打っていた37歳は、母国を代表する魅力が、もはや無視できないほど強かったと明かした。このプレーメーカーは、NECがユヴェントスに0-5で大敗した直後にこの決断を明かし、国内での失望から、自国にとっての大きな国際的追い風へと焦点を移した。セルビア代表史上最多の111試合出場を誇るタディッチは、チームに即座にリーダーシップをもたらすことになる
タディッチは復帰の動機について明確に語り、義務感と、セルビアの人々を代表することに見いだす喜びを強調した。「今、再び母国を助けたい。また国のためにプレーする喜びを感じたいんだ。それはいつだって誇りを感じさせてくれる。あなたたちはすぐに、オランダ戦でプレーする私を見ることになるだろう」と、タディッチは『Ziggo Sport』に語った。
- AFP
オランダを経由する帰還への道
この復帰への道は、セルビアサッカー協会の粘り強さとタディッチの欧州復帰によって切り開かれた。元アヤックス主将は、最初に代表引退を表明して以降、協会が継続的に連絡を取り続けていたと説明した。サウジアラビアでの以前のプレーも、代表への早期復帰を妨げる移動面での障壁になっていた。エールディヴィジのNECナイメヘンへの移籍は、このチャンスメイカーを取り巻く状況を変えた。欧州サッカーのリズムに戻ったことで、身体の状態と野心が再び高まっている。
「引退した時、協会は何度も復帰するよう連絡をくれた。だが、その時点ではまだ身体的に準備ができていなかった。あそこでプレーしていた時は（サウジアラビア）、行き来を絶えず続けるには距離が遠すぎた」と明かした。
ユヴェントス戦で露呈した戦術的欠陥
NECはトリノでユヴェントスに0-5の惨敗を喫し、大舞台で重大な戦術的欠陥と連係面の破綻を露呈した。この一方的な結果を厳しく振り返ったタディッチは、自チームの守備崩壊を率直に批判。ピッチ上のスペースを狭く保つためにチーム全体で助け合えず、結果としてイタリアの強豪にあまりにも簡単に得点を許したと強調した。
「今日はスペースを狭く保つために、お互いを助けるべきだった。結局のところ、今日はあまりにも簡単に失点してしまった。そうなる必要はなかった。コミュニケーションは本来あるべきものではなかった。ユヴェントスのようなチーム相手にこうしたことがうまくいかないと、厳しい夜になる。ボールを持った時も、良い判断ができない場面が多かった」とタディッチは説明した。
- AFP
ネーションズリーグで直面する差し迫った課題
タディッチの復帰のタイミングは極めて重要だ。セルビアはネーションズリーグの期間で厳しい日程に直面するからである。じっくりとチームに組み込んでいる余裕はなく、短期間で4つの重要な試練が続く。チームは9月24日にベオグラードでギリシャをホームに迎え、続いて9月27日にはオランダとの注目の一戦に臨む。ホーム2試合の後、セルビア代表はアウェー2連戦に向かい、10月1日にミュンヘンでドイツと対戦し、10月4日には再びオランダへ渡ってアイントホーフェンでプレーする。
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