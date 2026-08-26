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元クイーンズ・パーク・レンジャーズMFアコシュ・ブザキが行方不明と報じられ、イングランドのクラブが懸念を示す声明を発表
行方不明のMFを警察が捜索中
ハンガリーからの報道によると、ブジャーキは1週間以上にわたって行方不明となっており、地元警察が積極的に捜索しているという。このニュースは、ブジャーキが以前プレーしていたイングランドのクラブ全体に大きな懸念を広げている。クイーンズ・パーク・レンジャーズはすぐさまソーシャルメディアで、かつてのMFに対する懸念を示した。
公式声明で、QPRは次のように投稿した。「クラブは、R'sの人気者アコシュ・ブジャーキが行方不明として届け出られたことを懸念している。私たちは全員、彼が無事に見つかることを祈っている」
ブジャーキはQPRで125試合に出場して24ゴールを記録。とりわけ、2011-12シーズンのプレミアリーグでの戦いでもプレーしていた。
プリマス・アーガイルが支援の声明を発表
プリマス・アーガイルも、水曜日に浮上したブザーキに関する憂慮すべきニュースを受けて反応を示した。MFは2005年にイングランドへ渡った後、プリマスで成功を収めた時期を過ごしている。
報道を受け、プリマスは次のような声明を発表した。 「アコシュ・ブザーキが行方不明と報じられていることを懸念している。プリマス・アーガイルの関係者一同、アコシュがすぐに無事に見つかることを願っている」
イングランドでのキャリアでは、ブザーキはポーツマスとバーンズリーでもプレーした。プロとしてのキャリアはMTKブダペストでスタートし、その後、イングランドで地位を確立する前には、ジョゼ・モウリーニョの下でプレーしたポルトでの在籍経験もあった。
成功したキャリアの後の苦闘
ブジャーキは2013年にハンガリーへ戻ってフェレンツヴァーロシュに加入し、その後、度重なる負傷の問題により2015年にプロサッカー選手を引退した。また、ハンガリー代表として20試合に出場した。
現役生活を終えた後、ブジャーキは自身の個人的な苦闘について率直に語っている。ポッドキャストでブジャーキは次のように明かした。「依存症にはどんなものがあるか。ギャンブル、アルコール、ドラッグ。私はそのうちの一つに陥った。それを誇りには思っていない。それは私の人生の一部であり、もしそれを否定したり、その時期はなかったとしたりすれば、自分自身を欺くことになる」 この率直な告白は、引退後にブジャーキが直面した困難を浮き彫りにした。
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捜索活動の次は何か
ハンガリー当局は、日が経つにつれて、ブジャーキーの居場所を特定するための捜索活動を継続する見通しだ。ファンや元チームメートは、彼の行方について警察からさらなる公式発表が出るのを待っている。その間、クイーンズ・パーク・レンジャーズとプリマス・アーガイルのサポーターは、近く前向きな知らせが届き、ブジャーキーが無事に発見されることを願い続けることになる。
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