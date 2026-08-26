プリマス・アーガイルも、水曜日に浮上したブザーキに関する憂慮すべきニュースを受けて反応を示した。MFは2005年にイングランドへ渡った後、プリマスで成功を収めた時期を過ごしている。

報道を受け、プリマスは次のような声明を発表した。 「アコシュ・ブザーキが行方不明と報じられていることを懸念している。プリマス・アーガイルの関係者一同、アコシュがすぐに無事に見つかることを願っている」

イングランドでのキャリアでは、ブザーキはポーツマスとバーンズリーでもプレーした。プロとしてのキャリアはMTKブダペストでスタートし、その後、イングランドで地位を確立する前には、ジョゼ・モウリーニョの下でプレーしたポルトでの在籍経験もあった。