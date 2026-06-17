元オランダ代表のスター選手が、ワールドカップ開幕戦で日本の選手たちについて発した不適切な発言を謝罪した。

43歳のファン・デル・ファールトは、ダラスで行われたオランダ対日本のグループステージ初戦を分析中にSNSで批判を受けた。試合後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが苦戦した理由を説明しながら、彼は「日本の選手たちは皆同じように見えた」と発言した。

終盤に鎌田大地が挙げた同点ゴールについて、ファン・デル・ファールトはNOSのインタビューで「完璧なコーナーキックは守るのが難しい。このボールは適切なスピードで5ヤードラインのすぐ上を飛んできた。 運が良ければ入っていたかもしれないが、あのコーナーキックは素晴らしかった。彼ら［日本の選手たち］は確かに似通って見える。たぶん彼［ファン・デ・ヴェン］もそう思ったのかもしれない……もちろん、冗談だ。正直、何を言ってもいいものか分からない。」