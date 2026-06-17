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元オランダ代表のスター選手が、ワールドカップ開幕戦で日本の選手たちについて発した不適切な発言を謝罪した。
物議を醸す発言が反発を招く
43歳のファン・デル・ファールトは、ダラスで行われたオランダ対日本のグループステージ初戦を分析中にSNSで批判を受けた。試合後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが苦戦した理由を説明しながら、彼は「日本の選手たちは皆同じように見えた」と発言した。
終盤に鎌田大地が挙げた同点ゴールについて、ファン・デル・ファールトはNOSのインタビューで「完璧なコーナーキックは守るのが難しい。このボールは適切なスピードで5ヤードラインのすぐ上を飛んできた。 運が良ければ入っていたかもしれないが、あのコーナーキックは素晴らしかった。彼ら［日本の選手たち］は確かに似通って見える。たぶん彼［ファン・デ・ヴェン］もそう思ったのかもしれない……もちろん、冗談だ。正直、何を言ってもいいものか分からない。」
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ファン・デル・ファールトが正式に謝罪
彼の発言が非難を受けたことを受け、元プレイメーカーはマネジメントチームを通じて声明を発表し、自身の立場を明確にし遺憾の意を表明した。彼は、その「冗談」の性質にかかわらず、日本代表チームや日本人コミュニティに対して差別的な意図は全くなかったと強調した。
「自分の発言で傷ついた方がいることを理解し、心より残念に思います。不快な思いをさせたなら、申し訳ありません。そのような意図は全くありませんでした。 さまざまなご意見を真摯に受け止め、言葉の受け止め方は人によって異なることを理解しています。人種差別や差別的な意図は一切ありません。この説明を通じて、私の意図と発言の背景を理解していただければ幸いです」と述べた。
ファン・ダイクとオランダ代表のパフォーマンスに対する批判
放送中、ヴァン・デル・ファールトは日本だけでなく、オランダ代表キャプテンファン・ダイクにも批判を向けた。初戦で勝てなかった後、彼はリヴァプールのDFの機動性を大型航空機に例えた。
ハーフタイムにファン・デル・ファールトは「正直、ファン・ダイクのプレーにはショックを受けた。特に方向転換が難しそうだった。ボーイング747が旋回するようだ。大会が進むにつれ、もっと素早く動けるようになってほしい」と語った。
また、彼はロナルド・クーマン監督率いるチームが守備に徹し、勝利を確実にするために「もっと積極的に攻め込まなかった」ことも批判した。
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グループFの行方
オランダ代表は土曜日にヒューストンのNRGスタジアムでスウェーデンと対戦し、劇的な一戦を忘れる。一方、日本代表はモンテレイでスウェーデンに1-5で敗れたばかりのチュニジアと対戦する。日本は逆転勝利の勢いを続け、勝てばグループリーグ突破に大きく近づく。