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元オランダ代表のスターは、2026年W杯失敗後、ヴィルジル・ファン・ダイクが代表引退すると予測。ロナルド・クーマン監督は「100％」退任。
クーマンの退任は「100パーセント」確実
準々決勝進出を逃したオランダ代表について、ロナルド・デ・ブール氏は指導体制の変更は避けられないと語った。
talkSPORTのインタビューに応じた元アヤックス、レンジャーズMFは、63歳のロナルド・クーマン監督が大会後に退任すると確信していると語った。
「彼自身、大きなプレッシャーを感じている。一晩か二晩考え、100％辞任するだろう」 自ら辞任するはずだ。もし辞めなければ、オランダサッカー協会のテクニカルディレクター、ナイジェル・デ・ヨングが辞任を勧めるだろう。代表には新しい情熱が必要で、それは監督から始まる」と語った。監督自身もPK戦で敗れた後、去就を検討していると認めている。
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ファン・ダイク、代表引退が噂される
その余波はベンチにとどまらず、34歳の主将ファン・ダイクも代表引退を決意するとみられる。
守備の要としての存在感はあるが、デ・ボーア監督はリヴァプール所属の彼が代表レベルで貢献しにくくなったと感じている。次のユーロ2028では37歳になるため、世代交代が迫っている。
「近いうちに彼が『これが最後の試合だ』と発表するだろう。批判はあったが、私は彼に敬意を表する。素晴らしいキャプテンだった。だが、時には去る時もある」とデ・ボーアは語った。
批判を浴びる守備戦術
モロッコに敗れたオランダは、伝統的なサッカー原則から大きく逸脱した。120分間で枠内シュート2本ながら、チームは戦術が機能したと主張した。
代表96試合に出場するファン・ダイクは試合後、多くの観戦者を困惑させるコメントを残した。 「今すぐ分析するのは難しい。 激しい試合だった。守備は堅実で、相手はライン間にフリーの選手を見つけられなかった。我々のゲームプランは機能していた。良いゴールも奪った。だがロスタイムに押し込まれ、PK戦の末に敗退した」
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リーダーシップの系譜に幕が下りる
ファン・ダイクは、クーマン監督の初就任時にキャプテンを引き継ぎ、国際舞台でオランダ代表復活の要として活躍してきた。代表で13ゴールを挙げ、同国で最も多くの栄誉に輝いたDFの一人だが、代表キャリアは怪我でユーロ2020を欠場したことや、PK戦での敗北など、あと一歩で逃したチャンスや大会での苦杯に彩られてきた。
敗戦の重圧について問われた彼は、試合直後「今はできるだけ早くロッカールームに戻り、仲間といることだけが頭にある。自分の将来より、チームメイトを守ることが最優先だ」と語った。