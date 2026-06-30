元オランダ代表のスターは、2026年W杯失敗後、ヴィルジル・ファン・ダイクが代表引退すると予測。ロナルド・クーマン監督は「100％」退任。

その余波はベンチにとどまらず、34歳の主将ファン・ダイクも代表引退を決意するとみられる。

守備の要としての存在感はあるが、デ・ボーア監督はリヴァプール所属の彼が代表レベルで貢献しにくくなったと感じている。次のユーロ2028では37歳になるため、世代交代が迫っている。

「近いうちに彼が『これが最後の試合だ』と発表するだろう。批判はあったが、私は彼に敬意を表する。素晴らしいキャプテンだった。だが、時には去る時もある」とデ・ボーアは語った。