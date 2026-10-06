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元ウェストハムDFヴラディミール・ツォウファル、イングランド戦でチェコがウェンブリーで屈辱を味わうことはないと誓う
クロアチアの崩壊再現を避けるために
チェコ代表が聖地ウェンブリーのピッチに足を踏み入れようとする中、イングランドが最近見せてきた圧倒的な強さの記憶が大きく立ちはだかる。イングランド代表はクロアチアを容赦なく粉砕した直後にこの一戦へ臨む。その結果はネーションズリーグに衝撃を与えた。しかし、クファルは自分たちが同じ運命をたどることはないと強く主張しており、その挑戦に立ち向かう精神的な強さがあると言い切っている。
「僕たちはそれを恐れていないし、自信もある。もちろん、相手のクオリティーはリスペクトしなければならない。クロアチアで7-0で勝つなんて信じられないことだ。僕はLivesportでそれを見て、間違いじゃないかと思った。クラマリッチから、本当に厳しかったと聞いた。あの試合は彼らに合わなかった。でも、僕たちはクロアチアのような戦い方はしたくない。絶対にあんな試合を許したくはない」と、このサイドバックは『iSport』の取材で語った。
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コンディション回復を目指す個人的な闘い
クファルがロンドンにいることは、わずか1週間前には決して確実ではなかった。長引く膝の問題で戦列を離れており、その影響でスペイン戦を欠場していた。しかし、34歳の同選手は膝への血漿注射を含む集中的な治療を受け、プレミアリーグで成功を収めた期間にプロキャリアの多くを過ごしたスタジアムで、チームメートを率いてピッチに立てるよう準備を整えた。
「良くなってきている。イングランド戦に間に合うようにするのが自分の目標だった。スペイン戦でもすでにプレーしたかったが、無理にリスクを取ることは望まず、このように判断した。膝に血漿注射を受けて、状態は改善した。スペイン戦の後にはすでにトレーニングを再開していたし、ここウェンブリーでもチームと一緒に練習した。あとは監督がどう決断するか次第だ」と同選手は説明した。
国立競技場の魔法
どの選手にとっても、ウェンブリーはイングランド・サッカー界の頂点を意味する。しかし、ツォウファルにとっては、その結びつきはさらに深い。長年ロンドンで暮らしてきた同選手は、この街に強い愛着を抱いている。また、このスタジアムがチェコ・サッカーにとって持つ歴史的な重みも理解しており、とりわけ同国がEURO96決勝まで勝ち進んだ道のりに触れた上で、火曜夜にその歴史へ新たな好章を加えることを願っている。
「ここはイングランド・サッカーの象徴だ。歴史的に見ても、チェコとしてここで大きな成功を収めてきた。イングランドを苦しめたい。9万人がこの試合を見に来る。自分はすでに幸運にもここで2回プレーしている。光栄なことだ。イングランドの選手たちとも話すが、彼らにとってウェンブリーでイングランド代表としてプレーする以上のことはない」
「長い時間がたって家に戻ってきたような感じだ。ずっと楽しみにしていたし、ここで先発する、あるいはトレーニングできるように、ひざが治ってくれればと思っていた。特にチームのみんなとここにいたい。それが一番大事だ。自分にとっては帰宅のようなもので、イングランド代表には知っている選手も多い。この試合に向けて合流することが、自分の小さな個人的目標でもあった。総じて、自分はイングランドでとても幸せだ」とツォウファルは述べた。
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主将として最前線に立つ
ラディスラフ・クレイチが出場停止で不在となる中、主将役を誰が担うのかが試合前の議論の中心に浮上している。遠征メンバーの中で最も経験豊富な一人であるツォウファルは、キャプテンマークを巻く有力候補だ。その可能性について本人は謙虚な姿勢を崩していないが、コーチングスタッフから託されれば、その責任を引き受ける準備ができていることは明らかである。
「それはもっと監督に聞くべきことだし、これ以上はコメントしない。監督に任命されれば、とても大きな名誉だし、みんなを引っ張っていく。そうでなければ、何も起こらない」と締めくくった。
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