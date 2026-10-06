どの選手にとっても、ウェンブリーはイングランド・サッカー界の頂点を意味する。しかし、ツォウファルにとっては、その結びつきはさらに深い。長年ロンドンで暮らしてきた同選手は、この街に強い愛着を抱いている。また、このスタジアムがチェコ・サッカーにとって持つ歴史的な重みも理解しており、とりわけ同国がEURO96決勝まで勝ち進んだ道のりに触れた上で、火曜夜にその歴史へ新たな好章を加えることを願っている。

「ここはイングランド・サッカーの象徴だ。歴史的に見ても、チェコとしてここで大きな成功を収めてきた。イングランドを苦しめたい。9万人がこの試合を見に来る。自分はすでに幸運にもここで2回プレーしている。光栄なことだ。イングランドの選手たちとも話すが、彼らにとってウェンブリーでイングランド代表としてプレーする以上のことはない」

「長い時間がたって家に戻ってきたような感じだ。ずっと楽しみにしていたし、ここで先発する、あるいはトレーニングできるように、ひざが治ってくれればと思っていた。特にチームのみんなとここにいたい。それが一番大事だ。自分にとっては帰宅のようなもので、イングランド代表には知っている選手も多い。この試合に向けて合流することが、自分の小さな個人的目標でもあった。総じて、自分はイングランドでとても幸せだ」とツォウファルは述べた。