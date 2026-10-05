この偶然の出会いは、コンテンツクリエイターのアンドレ・ラマーリョが思いがけない道中の映像を共有したことで、オンライン上で注目を集めた。ハンドルを握っていた人物が誰なのかを知った驚きを語りつつ、ラマーリョはポルトガルメディア『A Bola』が報じた動画の中で、その経緯をこう説明した。「オリヴァイスからシェラスまで行くだけで、歩いて10分だったから歩いていたんだ。でも少し遅れていて、寝過ごしてしまって、Uberを呼ばなければならなかった」

さらに、運転手がユーロ1996でポルトガルの黄金世代の一員だったと気づき、乗客たちの驚きは増していった。動画の中で反応を続けたラマーリョは、こう付け加えている。「この人は僕たちが大げさに騒いでいると思っているんだ。『何がそんなに特別なんだ』って感じでね。でもこの人はユーロ1996でプレーして、ルイ・コスタやルイス・フィーゴ、ビトール・バイーアと一緒にプレーしていた。最高にクールな人だよ。本当にクールだ。運転もうまかったしね……サッカー選手が運転上手で知られているのかどうか、僕には分からないけど」