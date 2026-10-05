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ライブ
imago-sport-44679092.jpgAllstar
Adhe Makayasa
翻訳者：

元ウェストハムとポルトガルのスター、ウーゴ・ポルフィーリオがリスボンでUberの運転手として働く姿を目撃される

ウェストハム
EFL チャンピオンシップ
ベンフィカ
プリメイラ・リーガ
ポルトガル
UEFAネーションズリーグ リーグA
R. Costa

元ポルトガル代表のウーゴ・ポルフィリオが、ルイス・フィーゴやルイ・コスタといったレジェンドたちと同じピッチに立ってから数十年を経て、リスボンでウーバーのドライバーとして働いている姿が目撃された。53歳の元ウェストハムとベンフィカのウインガーは、市内での通常の移動中に2人の乗客から思いがけず気づかれ、引退後は静かに暮らしてきたその生活の一端が珍しく明らかになった。

  • imago-sport-1074135646.jpgAPL

    元代表選手が車のハンドルを握った状態で発見される

    元ポルトガル代表のポルフィリオが、53歳にしてリスボン各地でUberのドライバーとして働いている姿を目撃され、サポーターを驚かせている。1996-97シーズンにはウェストハムでプレミアリーグに出場したこのウインガーは、オリヴァイスからシェラスまでの短い乗車中、2人の乗客に思いがけず気づかれた。この出来事はポルトガル国内で瞬く間に広く話題となり、元FWは長年にわたって意図的に公の目から離れて暮らしてきた。

  • 話題の乗り物が華々しい過去を明らかにする

    この偶然の出会いは、コンテンツクリエイターのアンドレ・ラマーリョが思いがけない道中の映像を共有したことで、オンライン上で注目を集めた。ハンドルを握っていた人物が誰なのかを知った驚きを語りつつ、ラマーリョはポルトガルメディア『A Bola』が報じた動画の中で、その経緯をこう説明した。「オリヴァイスからシェラスまで行くだけで、歩いて10分だったから歩いていたんだ。でも少し遅れていて、寝過ごしてしまって、Uberを呼ばなければならなかった」

    さらに、運転手がユーロ1996でポルトガルの黄金世代の一員だったと気づき、乗客たちの驚きは増していった。動画の中で反応を続けたラマーリョは、こう付け加えている。「この人は僕たちが大げさに騒いでいると思っているんだ。『何がそんなに特別なんだ』って感じでね。でもこの人はユーロ1996でプレーして、ルイ・コスタやルイス・フィーゴ、ビトール・バイーアと一緒にプレーしていた。最高にクールな人だよ。本当にクールだ。運転もうまかったしね……サッカー選手が運転上手で知られているのかどうか、僕には分からないけど」

  • imago-sport-556451.jpgPanoramic by PsnewZ

    欧州各リーグを渡り歩いた輝かしいキャリア

    首都で乗客を運ぶようになるずっと前、ポルフィリオはスポルティングCPでサー・ボビー・ロブソンからトップチームデビューの機会を与えられ、その後は多彩なトップリーグでのキャリアを楽しんだ。技巧派ウインガーの同選手はウェストハムで27試合に出場し、スペインではラシン・サンタンデールで印象を残した後、ベンフィカへの移籍を決めた。現役生活の晩年には、A代表で3試合出場のこの元代表選手はローンでノッティンガム・フォレストに所属し、その後はサウジアラビアでアル・ナスルでもプレーした。

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  • 静かな暮らしがスポーツの栄光に取って代わる

    リスボン生まれのベテランがプロの世界に最後に関わったのは、10年以上前にスポルティングCP Bのコーチングスタッフの一員を務めた時だった。ハンドルを握って生計を立てる現在は、母国屈指の才能たちと同じロッカールームを共有していた時代からすると、際立った転身と言える。現代フットボールの容赦ない注目から完全に距離を置いたポルフィリオは、カメラから離れた飾らない日常を穏やかに送っているようだ。