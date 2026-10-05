Allstar
翻訳者：
元ウェストハムとポルトガルのスター、ウーゴ・ポルフィーリオがリスボンでUberの運転手として働く姿を目撃される
- APL
元代表選手が車のハンドルを握った状態で発見される
元ポルトガル代表のポルフィリオが、53歳にしてリスボン各地でUberのドライバーとして働いている姿を目撃され、サポーターを驚かせている。1996-97シーズンにはウェストハムでプレミアリーグに出場したこのウインガーは、オリヴァイスからシェラスまでの短い乗車中、2人の乗客に思いがけず気づかれた。この出来事はポルトガル国内で瞬く間に広く話題となり、元FWは長年にわたって意図的に公の目から離れて暮らしてきた。
話題の乗り物が華々しい過去を明らかにする
この偶然の出会いは、コンテンツクリエイターのアンドレ・ラマーリョが思いがけない道中の映像を共有したことで、オンライン上で注目を集めた。ハンドルを握っていた人物が誰なのかを知った驚きを語りつつ、ラマーリョはポルトガルメディア『A Bola』が報じた動画の中で、その経緯をこう説明した。「オリヴァイスからシェラスまで行くだけで、歩いて10分だったから歩いていたんだ。でも少し遅れていて、寝過ごしてしまって、Uberを呼ばなければならなかった」
さらに、運転手がユーロ1996でポルトガルの黄金世代の一員だったと気づき、乗客たちの驚きは増していった。動画の中で反応を続けたラマーリョは、こう付け加えている。「この人は僕たちが大げさに騒いでいると思っているんだ。『何がそんなに特別なんだ』って感じでね。でもこの人はユーロ1996でプレーして、ルイ・コスタやルイス・フィーゴ、ビトール・バイーアと一緒にプレーしていた。最高にクールな人だよ。本当にクールだ。運転もうまかったしね……サッカー選手が運転上手で知られているのかどうか、僕には分からないけど」
- Panoramic by PsnewZ
欧州各リーグを渡り歩いた輝かしいキャリア
首都で乗客を運ぶようになるずっと前、ポルフィリオはスポルティングCPでサー・ボビー・ロブソンからトップチームデビューの機会を与えられ、その後は多彩なトップリーグでのキャリアを楽しんだ。技巧派ウインガーの同選手はウェストハムで27試合に出場し、スペインではラシン・サンタンデールで印象を残した後、ベンフィカへの移籍を決めた。現役生活の晩年には、A代表で3試合出場のこの元代表選手はローンでノッティンガム・フォレストに所属し、その後はサウジアラビアでアル・ナスルでもプレーした。
静かな暮らしがスポーツの栄光に取って代わる
リスボン生まれのベテランがプロの世界に最後に関わったのは、10年以上前にスポルティングCP Bのコーチングスタッフの一員を務めた時だった。ハンドルを握って生計を立てる現在は、母国屈指の才能たちと同じロッカールームを共有していた時代からすると、際立った転身と言える。現代フットボールの容赦ない注目から完全に距離を置いたポルフィリオは、カメラから離れた飾らない日常を穏やかに送っているようだ。
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