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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

元ヴォルフスブルク選手が注目されている。FCバルセロナとリヴァプールFCが争奪戦に突入か？

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FCバルセロナとFCリヴァプールが、オランダ代表の獲得を争う可能性が出てきた。

テレグラーフ』紙によると、スペインとイングランドのトップクラブがトッテナム・ホットスパーのセンターバック、ミッキー・ファン・デ・ヴェンに接触している。

  • バルサとリヴァプールは左利きのセンターバックを求めており、ファン・デ・ヴェンは理想的な候補だ。両クラブは25歳の彼の状況を注視している。

    スパーズは2029年までの契約延長を数か月交渉しているが、合意には至っていない。

    さらに、トッテナムの戦術的展望も要因だ。クラブは昨季降格寸前まで追い込まれ、『テレグラーフ』紙によると、ファン・デ・ヴェンは成功の可能性が高い他クラブのオファーに前向きだという。一方、トッテナムは仮に売却しても、ルカ・ヴスコヴィッチという有望な代役が控えている。 クロアチア代表のヴスコヴィッチは、ブンデスリーガのハンブルガーSVでのレンタルからロンドンへ復帰する。彼は2030年までトッテナムと契約している。

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン：リヴァプールFCでコナテの後任となるか？

    リヴァプールはイブラヒマ・コナテが契約満了で移籍金なしに移籍したため、新しいセンターバックが必要だ。昨夏獲得したジョヴァンニ・レオニは将来ヴィルジル・ファン・ダイクとコンビを組む候補だが、 しかし彼は前十字靭帯断裂で昨季ほぼ全試合を欠場。長期離脱からの復帰時期は不透明だ。

    リヴァプールはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックにも関心を示している。シュロッターベックは4月にBVBと契約延長し、契約解除条項を有する。左利きで、リヴァプールの求める条件に合う。

    一方、バルセロナはハンス・フリック監督の下、5人のセンターバックを抱えるが左利きは24歳のジェラール・マルティンだけ。彼は本来左サイドバックだが、昨季はセンターバックとして多く起用された。

  • ミッキー・ファン・デ・ヴェンは、ワールドカップ優勝候補のオランダ代表のレギュラーだ。

    ヴァン・デ・ヴェンは2021年、ユース時代の所属クラブFCヴォレンダムからVfLヴォルフスブルクへ移籍し、ブンデスリーガで頭角を現した。ヴォルフスブルクで2年間プレーした後、2023年にトッテナムが4000万ユーロの移籍金でこのディフェンダーを獲得した。

    スパーズではすぐにレギュラーに定着し、昨季はキャプテンも務めた。オランダ代表でも左SBとして定着している。 ワールドカップ初戦の日本戦（2-2）ではフル出場し、オランダ代表は土曜にグループリーグ第2戦スウェーデン戦に臨む。

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バルサとリヴァプールがミッキー・ファン・デ・ヴェンに注目？2025/26シーズンの成績


    出動回数

    45

    得点

    7

    アシスト1

    1

    イエローカード

    12

    レッドカード

    1


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