バルサとリヴァプールは左利きのセンターバックを求めており、ファン・デ・ヴェンは理想的な候補だ。両クラブは25歳の彼の状況を注視している。

スパーズは2029年までの契約延長を数か月交渉しているが、合意には至っていない。

さらに、トッテナムの戦術的展望も要因だ。クラブは昨季降格寸前まで追い込まれ、『テレグラーフ』紙によると、ファン・デ・ヴェンは成功の可能性が高い他クラブのオファーに前向きだという。一方、トッテナムは仮に売却しても、ルカ・ヴスコヴィッチという有望な代役が控えている。 クロアチア代表のヴスコヴィッチは、ブンデスリーガのハンブルガーSVでのレンタルからロンドンへ復帰する。彼は2030年までトッテナムと契約している。