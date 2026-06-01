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元インテル・マイアミのベンジャミン・クレマスキが、パルマへの完全移籍を決めた。セリエAのパルマが買い取りオプションを行使したためだ。
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手頃な選択肢を選ぶ
クレマスキはイタリアに残留することになった。セリエAのクラブが、2025年9月までのレンタル契約を400万ユーロで延長する条項を行使したためだ。インテル・マイアミの下部組織出身のこのアメリカ人選手は、昨シーズン全米最優秀若手選手賞を受賞し、代表戦3試合に出場している。
このニュースはファブリツィオ・ロマーノ氏が最初に報じた。
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パルマでの生活は、厳しいスタートとなった
とはいえ、クレマスキがパルマで実力を示す機会は少なかった。アルゼンチン人MFロドリゴ・デ・パウルが「ヘロンズ」に移籍した後にイタリアへ来たこのアメリカ人選手は、コンディションと調子の面で苦戦。10月にデビューしたものの出場は限られ、3月にはシーズン絶望となる膝の怪我を負った。
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マイアミから無理やり脱出する
クレマスキは、当時の監督ハビエル・マスチェラーノの戦術を公然と批判したため、ヘロンズへの復帰は難しいとされていた。中央のミッドフィールダーが本職だが、さまざまなポジションで起用されたにもかかわらず出場時間は限られていた。彼は thus 率直な思いを語った。
「フラストレーションが溜まっている。プレーしたいんだ」とクレマスキは昨年8月に語った。「僕にとって最も重要なのは、高いレベルでプレーすることだ。そのためには出場時間と経験が必要だ。ここ数試合はほとんど出場できていないが、それは僕のレベルの問題ではないと思う」
その後まもなくマイアミは彼をレンタル移籍させた。
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マイアミにはロスターに柔軟性があるのだろうか？
クレマスキの完全移籍で、ヘロンズの大胆な補強計画に追い風が吹いている。同クラブは現在フリーの元マンチェスター・ユナイテッドMFカゼミーロの獲得が噂されている。MFが1人減って登録枠が空いたことで、ヘロンズは再びビッグネームの獲得に動く構えだ。