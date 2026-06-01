クレマスキは、当時の監督ハビエル・マスチェラーノの戦術を公然と批判したため、ヘロンズへの復帰は難しいとされていた。中央のミッドフィールダーが本職だが、さまざまなポジションで起用されたにもかかわらず出場時間は限られていた。彼は thus 率直な思いを語った。

「フラストレーションが溜まっている。プレーしたいんだ」とクレマスキは昨年8月に語った。「僕にとって最も重要なのは、高いレベルでプレーすることだ。そのためには出場時間と経験が必要だ。ここ数試合はほとんど出場できていないが、それは僕のレベルの問題ではないと思う」

その後まもなくマイアミは彼をレンタル移籍させた。