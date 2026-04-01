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元インテルのスター選手が、ロメル・ルカクとナポリとの「実に奇妙な」確執について言及し、ストライカーが抱えるメンタル面の苦悩を巡り「理解」を求めた
ラノッキア、ルカクの不在に衝撃を受ける
ルカクとナポリの関係は、3月の代表戦期間中に決裂の危機を迎えた。ベルギー代表から離脱したにもかかわらず、32歳のルカクは予定通りイタリアに戻らず、アントワープに留まることを選んだ。元チェルシーおよびインテルのストライカーは、専門クリニックでリハビリを受けていたと報じられており、この動きがクラブとの間に深刻な緊張を招いた。
サン・シーロでルカクと同一ロッカールームを共にしたラノッキアは、現在のコミュニケーションの断絶に戸惑いを隠せない様子だ。ラジオ・キス・キスとのインタビューで彼は、「奇妙なニュースだ、本当に奇妙だ。今は分からない。彼も少し説明してくれたのだから、様々な理由を理解する必要がある」と語り、この対立の不可解さを強調した。
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ベルギー人選手に起こりうる精神的な苦悩
ルカクの2025-26シーズンは、これまでのところまさに悪夢のような展開となっている。このストライカーは7試合でわずか64分間の出場にとどまり、得点も1点しか挙げられていない。外部からの反応の多くは彼の規律違反に焦点が当てられているが、ラノッキアは、その背景には心理的な要因が働いている可能性があると見ている。 ルカクが試合勘を取り戻せずにいること――これが、彼がベルギー代表のアメリカ戦およびメキシコ戦を欠場した主な理由だ――は、こうした身体的な不調の重荷が、彼のメンタルに悪影響を及ぼしていることを示唆している。
「彼は間違いなく重要な選手であり、常にその自覚を持ってきた。しかし、長期にわたる怪我で戦線離脱を余儀なくされた後、精神面でも多少の苦しみを抱えているのかもしれない」とラノッキアは説明した。彼は、長期の怪我による心理的な影響を考慮するよう周囲に促し、このストライカーの現在の振る舞いは、フラストレーションやピッチ上でのリズムの欠如に起因している可能性があると示唆した。
マネージャーとの絆が断たれた
この一連の騒動で最も驚くべき点の一つは、ルカクとコーチ陣の間に明らかな亀裂が生じたことだ。32歳のルカクは、これまでのキャリアを通じて、精神的に全面的に支えてくれる監督の下で力を発揮することが多く、ナポリの現在のスタッフとの関係も強固であると考えられていた。ラノッキアは、こうした忠誠心の歴史があるからこそ、サッカー界の関係者にとって、今回の不服従の姿勢はさらに理解しがたいものになっていると指摘した。
「今、我々は一体何が起きたのかを真に理解する必要がある。彼はこれまで常に監督と良好な関係を築いてきたという事実を踏まえて分析しなければならない。だからこそ、今回の出来事は私にとって少し驚きだった」と、元ディフェンダーは付け加えた。
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ナポリの首脳陣は法的措置を検討している
ラノッキアが理解を求めている一方で、ナポリの首脳陣の雰囲気はそれほど融和的ではない。クラブは公式声明の中で、彼が復帰を拒否したことを受け、「適切な懲戒処分を下し、同選手がチームに残留するかどうかを決定する権利がある」と述べた。
ルカク自身はクラブの不満に対し、「ナポリに背を向けることなど決してない。絶対にない。プレーしてチームを勝利に導くことほど望んでいることはないが、今は身体的に100％の状態であることを確認しなければならない。最近はその状態ではなかったし、それが精神的な重荷にもなっていたからだ」と応じた。