元インテルのスター選手が、ロメル・ルカクとナポリとの「実に奇妙な」確執について言及し、ストライカーが抱えるメンタル面の苦悩を巡り「理解」を求めた

ルカクの2025-26シーズンは、これまでのところまさに悪夢のような展開となっている。このストライカーは7試合でわずか64分間の出場にとどまり、得点も1点しか挙げられていない。外部からの反応の多くは彼の規律違反に焦点が当てられているが、ラノッキアは、その背景には心理的な要因が働いている可能性があると見ている。 ルカクが試合勘を取り戻せずにいること――これが、彼がベルギー代表のアメリカ戦およびメキシコ戦を欠場した主な理由だ――は、こうした身体的な不調の重荷が、彼のメンタルに悪影響を及ぼしていることを示唆している。

「彼は間違いなく重要な選手であり、常にその自覚を持ってきた。しかし、長期にわたる怪我で戦線離脱を余儀なくされた後、精神面でも多少の苦しみを抱えているのかもしれない」とラノッキアは説明した。彼は、長期の怪我による心理的な影響を考慮するよう周囲に促し、このストライカーの現在の振る舞いは、フラストレーションやピッチ上でのリズムの欠如に起因している可能性があると示唆した。