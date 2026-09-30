元インテルのエムヴィラ、セリエDのサンレメーゼで4試合の出場停止処分に：何をしたのか、そしてここまでの戦いぶりはどうか

ムヴィラに厳罰。 4試合の出場停止が科された。処分の対象となったのは、ゴッツァーノに1-2で敗れた試合で起きた出来事だ。退場となったフランス人MFは、主審と2人の副審に対して侮辱的な言葉を浴びせ、極めて重い処分を受けた。同じく退場となった指揮官ジャンルカ・フェスタにも同様に4試合の出場停止が科されている。





この2人は、次節のブラ戦から不在となる。これは、サンレメーゼにとって今後のシーズンを占う上で、すでに極めて重要な一戦だ。チームは5節終了時点で勝ち点5にとどまっており、内訳は1勝2分け2敗。大きな野心を持つクラブにとってはあまりにも少ない。重要な投資を行い、すぐにセリエC昇格を目指す陣容を整えてきたからだ。こうした事情もあり、監督フェスタの立場は揺らいでいる。ただ、ここ数時間のうちに行われた、クラブのテクニカルスタッフとクラブ首脳陣、そして当然ながら会長クリスティアン・カランブーも出席した会談を経て、ひとまず信任は維持された。