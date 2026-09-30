ヤン・エムヴィラはセリエDの目玉補強だったが、現時点ではスポーツ裁判官から科された長期の出場停止処分で注目を集めているにすぎない。元インテルのフランス人である彼は、サンレメーゼの補強策の目玉だったものの、彼のシーズンもリグーリアのクラブのシーズン同様になかなか軌道に乗らず、しかも今やピッチ上での行為により、元フランス代表には4試合もの出場停止が科されることになった。
Getty Images Sport
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元インテルのエムヴィラ、セリエDのサンレメーゼで4試合の出場停止処分に：何をしたのか、そしてここまでの戦いぶりはどうか
ムヴィラに厳罰。 4試合の出場停止が科された。処分の対象となったのは、ゴッツァーノに1-2で敗れた試合で起きた出来事だ。退場となったフランス人MFは、主審と2人の副審に対して侮辱的な言葉を浴びせ、極めて重い処分を受けた。同じく退場となった指揮官ジャンルカ・フェスタにも同様に4試合の出場停止が科されている。
この2人は、次節のブラ戦から不在となる。これは、サンレメーゼにとって今後のシーズンを占う上で、すでに極めて重要な一戦だ。チームは5節終了時点で勝ち点5にとどまっており、内訳は1勝2分け2敗。大きな野心を持つクラブにとってはあまりにも少ない。重要な投資を行い、すぐにセリエC昇格を目指す陣容を整えてきたからだ。こうした事情もあり、監督フェスタの立場は揺らいでいる。ただ、ここ数時間のうちに行われた、クラブのテクニカルスタッフとクラブ首脳陣、そして当然ながら会長クリスティアン・カランブーも出席した会談を経て、ひとまず信任は維持された。
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