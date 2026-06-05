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元イングランド代表MFは、アーセナルのデクラン・ライスが現代市場では1億5000万ポンド以上の価値があると認め、スティーブン・ジェラードやブライアン・ロブソンと並ぶ存在だと称えた。
ライスは、イングランド代表のキャプテンに就任し、ジェラードやロブソンに続くかもしれない。
リヴァプールのレジェンド、ジェラードとマンチェスター・ユナイテッドのロブソンは、ともにFIFA大会でイングランド代表のキャプテンを務めた。ジェラードは1986年と1990年、ロブソンは2010年と2014年の大会だ。
現在27歳の万能型選手であるライスは、その座を継ぐ候補と目されている。バイエルン・ミュンヘンの得点王ケインが引退する気配はないが、いつまでもプレーできるわけではない。
その日が来れば、キャプテンマークは多才なゲームメーカーへ渡るだろう。イングランド代表は、中盤の要から生まれるリーダーシップを歓迎する準備ができている。これは長年の伝統であり、多くの象徴的な選手たちがキャプテンを務めてきた。
その日が来れば、ライスは準備万端だ。ウェストハム下部組織出身の彼は、1億500万ポンド（1億4100万ドル）でアーセナルへ移籍し、英国人最高移籍金を更新した。
その記録は近い将来塗り替えられるかもしれないが、アーセナルは2023年のこの移籍に大きな価値を見出している。ライスは国内22年ぶりの優勝に貢献し、チャンピオンズリーグ決勝進出も果たした。
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なぜアーセナルのスター選手ライスは「万能型ミッドフィルダー」と呼ばれるのか
彼はすでにバロンドールの投票用紙に名を連ねており、今後のシーズンでもさらに多くの票を集めるだろう。ライスが世界最高のオールラウンドMFになったかを問われた元イングランド代表リードは、スポーツ記念品専門オークション会社「BUDDS」の協力でGOALにこう語った。「彼はピッチで大きな影響力を発揮する。最高の選手だ。
ブライアン・ロブソンも最高だった。そのロブソンと並べて語るということは、私がライスをどれだけ評価しているか分かるだろう。素晴らしい選手だ。ライスはロブソンと同レベルにあると思う。
スティービー・G（ジェラード）も傑出した選手だった。守備も攻撃も最高レベルだ」
移籍市場でライスの価値は1億5000万ポンドを超えるか？
ライスは過去に移籍市場で歴史的記録を作った。アーセナルは今後、彼が再び同じことをしないよう注意している。クラブは2028年までの契約を結んでおり、延長も噂される。
仮に市場に出れば、移籍金はさらに跳ね上がると見られる。昨夏、スウェーデンのストライカー、アレクサンデル・イサクは1億2500万ポンド（1億6800万ドル）でリヴァプールへ移籍し、英国記録を樹立した。この額を踏まえると、ライスの価値は1億5000万ポンド（2億200万ドル）を超えるのか。
この点について、元マンチェスター・シティとサンダーランド監督のリード氏はこう語る。「私は監督として移籍交渉を経験してきた。サッカー界は進化し、巨額の資金が動くようになった。
選手の価値は、誰かが払う金額で決まる。具体的な数字は挙げられるが、それが現実だ。48チーム制のワールドカップも、欧州スーパーリーグも、すべては金だ。
もしアーセナルが彼を手放すことになれば、かなりの金額が必要になるだろう」
- BUDDS Auctions
イングランドとライスは、2026年ワールドカップでの頂点を狙う。
ライスがイングランド代表を率いて60年ぶりの国際タイトルを獲得すれば、その価値はさらに上昇する。彼は1966年の英雄たちと同じ道を歩もうとしている。
その中にはウェストハム出身の選手も数名おり、マーティン・ピーターズもその一人だ。彼は西ドイツを4-2で下した記憶に残る試合でイングランドの2点目を決め、その日の予備ユニフォームは3万〜5万ポンドで落札されると予想されている。
出品はこれだけでなく、1982年W杯でノーマン・ホワイトサイドが最年少出場時に着用したユニフォームなども含まれる。ライスらも、自身の記念品が将来高く評価されることを願っている。
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