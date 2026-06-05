リヴァプールのレジェンド、ジェラードとマンチェスター・ユナイテッドのロブソンは、ともにFIFA大会でイングランド代表のキャプテンを務めた。ジェラードは1986年と1990年、ロブソンは2010年と2014年の大会だ。

現在27歳の万能型選手であるライスは、その座を継ぐ候補と目されている。バイエルン・ミュンヘンの得点王ケインが引退する気配はないが、いつまでもプレーできるわけではない。

その日が来れば、キャプテンマークは多才なゲームメーカーへ渡るだろう。イングランド代表は、中盤の要から生まれるリーダーシップを歓迎する準備ができている。これは長年の伝統であり、多くの象徴的な選手たちがキャプテンを務めてきた。

その日が来れば、ライスは準備万端だ。ウェストハム下部組織出身の彼は、1億500万ポンド（1億4100万ドル）でアーセナルへ移籍し、英国人最高移籍金を更新した。

その記録は近い将来塗り替えられるかもしれないが、アーセナルは2023年のこの移籍に大きな価値を見出している。ライスは国内22年ぶりの優勝に貢献し、チャンピオンズリーグ決勝進出も果たした。