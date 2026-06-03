ウォーカーは、スリー・ライオンズにとってギブス＝ホワイトの不在も大きな損失だと指摘し、このプレイメーカーを招集すべきだと主張した。「おそらく僕はモーガン・ギブス＝ホワイトを選んだだろう。彼はフォレストで素晴らしい活躍を見せている」と語った。18得点を挙げた同選手は、自身の落選について「単に誰かの評価に恵まれなかった」と率直に語っている。

話題はウォーカーのもう一人のチームメイト、フィル・フォーデンの落選にも及んだ。ウォーカーは「8年間一緒にプレーしてきたが、彼は選ばれなかった」と語り、最終決定はトゥヘル監督にあると認めつつ、フォーデンにこの悔しさを糧にするよう勧めた。 「これがサッカーだ。隅でふてくされて泣くか、もっと頑張るか？ 新シーズンにはベストを尽くし、スタメンの筆頭になるよう全力を尽くすべきだ」と語った。