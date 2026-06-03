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元イングランド代表DFカイル・ウォーカーは、トーマス・トゥヘル監督のW杯メンバー選出について、外された3選手を擁護しながら3つの疑問を提示した。
ウォーカーは守備の安定性に疑問を呈している
英紙『ザ・サン』主催のワールドカップ特別プレビューイベントで、元マンチェスター・シティとトッテナムのDFは、ノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイト、マンチェスター・ユナイテッドのルーク・ショーとハリー・マグワイアの3人が2026年大会代表から外れたことに驚いたと語った。
また、現在の守備陣には不安があると明かし、選出された選手の一部は調子が良くないか怪我を抱えていると指摘した。ウォーカーは「守備陣には良いプレーができない選手や怪我人がいる。大会中ずっと彼らを信頼できるのか。そこが疑問だ。だが私は監督ではない」と語った。
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マグワイアとショーの起用見送りは誤りだと指摘されている
マグワイアの代表落選は、トゥヘル体制下で下された最も重大な決定の一つだった。 約10年にわたりイングランド代表の柱だったベテランDFは、今季マンチェスター・ユナイテッドで25試合に出場しながらも選外となり、「ショックで打ちのめされた」と明かした。ウォーカーは元チームメイトを擁護し、オールド・トラッフォードでの近況を踏まえるとマグワイアとショーは代表に値すると主張した。
「マグワイアとショーはマンチェスター・ユナイテッドで久々に好シーズンを送ったのに、大会に参加できていない」とバーンリーのスターは続けた。 「個人的に、ショーもマグワイアも代表に値すると感じた」と語った。また、元マンチェスター・シティのチームメイト、ジョン・ストーンズのコンディションやチェルシーの主将リース・ジェームズの出場可否を心配しつつも、両選手の能力を称えた。
ギブス・ホワイト氏の不満は、ウォーカー氏の心情を反映している。
ウォーカーは、スリー・ライオンズにとってギブス＝ホワイトの不在も大きな損失だと指摘し、このプレイメーカーを招集すべきだと主張した。「おそらく僕はモーガン・ギブス＝ホワイトを選んだだろう。彼はフォレストで素晴らしい活躍を見せている」と語った。18得点を挙げた同選手は、自身の落選について「単に誰かの評価に恵まれなかった」と率直に語っている。
話題はウォーカーのもう一人のチームメイト、フィル・フォーデンの落選にも及んだ。ウォーカーは「8年間一緒にプレーしてきたが、彼は選ばれなかった」と語り、最終決定はトゥヘル監督にあると認めつつ、フォーデンにこの悔しさを糧にするよう勧めた。 「これがサッカーだ。隅でふてくされて泣くか、もっと頑張るか？ 新シーズンにはベストを尽くし、スタメンの筆頭になるよう全力を尽くすべきだ」と語った。
- The FA
イングランド代表のレジェンド、バーンアウト説を一蹴
米国の酷暑で行われた大会でも、ウォーカーは疲労や燃え尽きを言い訳にしない。メジャー5大会を戦ったベテランは、現代の選手が過度に酷使されているという見方を否定し、大会中のアドレナリンが疲労を上回る主張した。
「選手は疲れません」と断言。「バーンアウトという言葉は聞くが、精神的には疲れても肉体的には疲れない。オートパイロット状態になり、頭が『走れる』と指示すれば走れる。自国を代表する舞台だから、誰もが夢見るはずだ」
一方、トゥヘル監督は、イングランド代表が熱順化や冷却戦略でチームGBの専門家の知見を活用していると明かした。ウォーカーの「オートパイロット」説にもかかわらず、FAはフロリダ合宿でスポーツ科学や生体モニタリングを徹底し、偶然に任せるつもりはない。